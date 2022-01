L’oposició veu “falta de valentia” en la gestió del riu Ripoll per part del Govern de Sabadell

El projecte de transformació del riu Ripoll ha evidenciat de nou les diferències entre el Govern municipal i els grups de l’oposició a l’Ajuntament. ERC, Crida i Cs coincideixen que l’aposta és insuficient i poc ambiciosa. Exigeixen més concreció en els terminis d’execució de l’obra i critiquen la dependència de l’Ajuntament respecte els fons Next Generation –s’han demanat 3,8 milions d’euros d’un total de 4 milions a la UE, el 95% de la inversió prevista– .

En el mandat anterior, la Crida i ERC van planificar un programa d’actuacions fins el 2025, dotat amb 32 milions d’euros, que preveia nous miradors i accessos amb ascensor al riu des del casc urbà. Aquell projecte no es va executar quan estaven en el Govern municipal (2015-2019), per falta d’inversió i per una qüestió de terminis. Ara, però, els alternatius reclamen que es reactivi en el seu conjunt.

“Ni tan sols han de treballar-ho”, assegura la portaveu de la Crida Nani Valero, que demana treure el projecte antic “del calaix” per “dignificar de debò la ciutat amb el parc fluvial com a eix vertebrador de Sabadell”. “Fer-se fotos orgullosos presentant aquest programa d’actuacions és com quan ho fan asfaltant un carrer que requereix manteniment, demagògia i poques ganes de treballar”, sentencia. “El que ens ensenyen és una enganyifa”, assegura l’anticapitalista.

“No sé què han fet durant dos anys i mig”, es pregunta l’exalcalde de Sabadell Maties Serracant. El també exregidor d’Urbanisme considera que l’executiu “no concreta”. Demana, en la línia del mandat anterior, “prioritzar una transformació ambiental per sobre de la urbanística”. En la mateixa línia, els ecologistes de l’Adenc demanen “reformular” el projecte amb “criteris del segle XXI”. “El riu no és el lloc adeqüat per situar locals d’oci o restaurants”, apunten.

La lectura sobre el projecte per part d’ERC és més prudent. El seu portaveu, Gabriel Fernàndez, critica que el Govern municipal “tiri milles sense tenir ni voluntat ni capacitat de diàleg” en relació al projecte ambiental i reclama recuperar la iniciativa del 2019. Ara bé, pel que a l’aspecte urbanístic, veu amb bons ulls reaprofitar el sòl industrial de l’entorn del Ripoll: “Cal generar activitat econòmica i ocupació de qualitat: prosperitat i capitalitat, és clar que sí”, assegura el líder republicà, que demana que l’arribada de noves empreses “reverteixi en tothom”.

En sintonia amb els independentistes, Ciutadans creu que no s’estan plantejant uns objectius realistes en relació al riu. El portaveu en funcions José Luis Fernández sosté que el projecte són quatre intervencions “velles” que s’han presentat conjuntament per “vendre-ho” a la UE. “No hi ha calendari d’execució, ni se’ns diu què es farà primer i què després”. La formació constitucionalista reclama prioritzar una zona d’esbarjo per a gossos i un aparcament de vehicles a Can Rimbles. “Sospitem que l’obra al sud serà l’última cosa quees faci… tenint en compte els socis del Govern municipal [Junts per Sabadell]”.

Satisfacció a Junts

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, també és responsable polític del projecte Gran Via-Ripoll. Creu que l’actuació al riu és complementària a les reformes previstes a la Gran Via, l’àmbit de l’Artèxtil i del balcó del riu a Covadonga i Sol i Padrís. “Per a nosaltres és important. Treballem amb l’equip de govern per desenvolupar aquesta transformació de forma conjunta i en positiu”, assevera. “Aquesta és la ciutat que volem: moderna, verda, i que atrau talent. És el Sabadell que ens compra Europa”, conclou.