Sabadell vol portar restaurants i oci diürn a l’entorn del riu Ripoll

L’Ajuntament de Sabadell farà canvis urbanístics per poder situar espais culturals, restaurants i zones esportives prop del Ripoll. Des de la crisi del tèxtil, l’entorn del riu ha entrat en un estat de degradació pel que fa a l’activitat econòmica. Les empreses industrials són comptades, i molts complexos i molins han quedat abandonats. El 40% de l’espai disponible està buit, segons fonts municipals. “Per obrir-nos al riu, necessitem fer-lo accessible i també posar-hi nova activitat. No hi ha molts espais com aquest al país”, reivindica l’alcaldessa, Marta Farrés.

Segons les previsions, el Govern municipal farà els primers canvis d’usos a finals del 2022. Abans, però, es crearà una taula específica amb entitats de la ciutat per treballar en una proposta de consens. L’instrument estarà encapçalat per la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.

El punt de partida és clar: reconvertir l’entorn del Ripoll amb empreses tecnològiques –d’economia avançada i no contaminant– i portar-hi també empreses culturals, de restauració, activitats vinculades a l’esport i al lleure i a l’oci diürn. Es visualitzen iniciatives híbrides entre cultura i gastronomia, com passa avui a la Capella de Can Gambús. “No hi posarem una cimentera, ni tampoc ens plantegem dur-hi una discoteca. La idea és portar activitat empresarials que sigui compatibles amb la ciutat i els veïns”, aclareix l’alcaldessa.

L’activitat tindria lloc a la llera del riu i a les zones avui urbanitzades, i es faran canvis per poder portar iniciatives privades als complexos fabrils, molt protegits en el Pla de patrimoni de la ciutat,. En aquest sentit, el Govern municipal busca un “punt d’equilibri” entre les iniciatives empresarials i la protecció dels elements emblemàtics.

4 milions d’euros per rehabilitar el Ripoll

Com a pas previ, l’Ajuntament ha presentat un projecte als fons Next Generation de la Unió Europea per rehabilitar els espais naturals i l’accessibilitat del riu Ripoll. El projecte té un cost de quatre milions d’euros i d’aprovar-se, s’hauria d’executar abans del desembre del 2025.

A nivell mediambiental, el projecte de l’Ajuntament planteja intervenir sobre tres espais propers al riu, on es desenvoluparan nous usos:

A l’entorn de la Font de Can Jonqueres es desenvoluparà un punt d’estada i lúdic, un espai familiar de 31.000 metres quadrats on hi haurà espais per a jocs d’aventura per als nens, zones de picnic, entre d’altres.

A l’entorn del Molí d’en Torrella i del riu Tort, es millorarà l’arbrat i crearan noves sortides per l’aigua depurada de Cassa.

Pel que fa a l’entorn de les instal·lacions esportives de Sant Oleguer, on actualment hi ha la Bassa i la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, es volen incrementar els usos de tipus esportiu amb noves disciplines, tant a la llera del riu com a la banda que toca al casc urbà. Pel que fa a la mobilitat viària, es vol crear una nova rotonda i un accés directe entre el carrer del Camí de Can Quadres i la carretera de Caldes (B-140) sense haver de passar per dins del barri.

En tot el traçat del riu, està previst millorar els accessos des de la ciutat i la integració dels camins de terra (uns 12,5 quilòmetres d’intervenció), així com rehabilitar les passeres sobre el riu i arranjar els espais d’estada adjacents als camins i als accessos.

Pendent dels Next Generation

L’Ajuntament ha presentat el projecte dins d’una convocatòria dels Fons Next Generation del Ministeri de Transició Energètica. Cada candidatura està limitada a un pressupost de quatre milions d’euros, així que s’ha optat per obtenir el màxim de la subvenció europea. El projecte de transformació global de l’àmbit de la Gran Via-Ripoll s’ha valorat en 73,3 milions d’euros, és a dir, que es tractaria d’una primera intervenció amb el 5% dels recursos previstos.

L’Ajuntament de Sabadell sabrà si ha rebut l’ajut europeu el proper juny. Al marge de la decisió que prengui el Ministeri de Transició Energètica, l’alcaldessa està disposada a executar l’obra, amb o sense els fons de la UE.