Històrica jornada a SuperLliga-2: doble victòria del Club Natació

Històric. Les instal·lacions de Les Naus han xalat de valent amb la doble victòria dels equips sèniors del Club Natació Sabadell a la SuperLliga2, una circumstància que mai havia passat fins ara. El conjunt femení, a més, ho ha aconseguit davant un rival teòricament superior com el CAEP Soria, situat a la zona mitjana de la taula. Les noies d’Alberto Avellaneda han fet un partit gairebé perfecte.

La concentració en els moments claus ha estat clau per decantar la balança. En el primer set, el conjunt nedador ha demostrat que estava molt endollat i s’ha imposat per un clar 25-17, posant les cartes sobre la taula. Els dos següents sets han tingut un guió semblant. Ha reaccionat l’equip sorià, però el Club Natació ha sabut controlar les emocions i la tensió per guanyar per 25-23. El 2-0 deixava contra les cordes a un rival que mai ha abaixat els braços.

El tercer set ha estat vibrant, amb accions espectaculars per part dels dos equips, fins que les nedadores han tornat a ser més determinants en el tram decisiu (25-23). Una victòria balsàmica que manté vives les opcions de permanència. Ara el Club es col·loca a 4 punts del CV Esplugues (que té dos partits pendents) i la pròxima jornada s’enfronten al pavelló del Llobregat en un duel gairebé a vida o mort.

L’equip masculí, per la seva banda, ha patit molt més per assolir una victòria èpica davant el Muro balear. Ha remuntat el 21-25 inicial amb dos bons sets (25-17 i 25-19), però els visitants han reaccionat en el quart set (20-25) per forçar el decisiu tie-break. Ha estat una lluita aferrissada pel triomf i finalment, els jugadors de Jordi Fernàndez han pogut resoldre amb un ajustat 15-13. Un pas important cap a la salvació. El Club deixa molt lluny el cuer Sayre Décimas (a 6 punts) i se situa a només un del mateix Volei Muro i a 2 del CV Roquetes. Una jornada inoblidable.