El Tibidabo ha perdut davant del CN Terrassa i porta tres partits sense sumar (1-2)

Continua la tendència negativa. El Tibidabo Torre Romeu no ha pogut expressar un bon joc en cap moment i ha acabat caient 1-2 davant del CN Terrassa. Amb aquesta caiguda acumula tres derrotes consecutives i es posiciona tretzè en la classificació, sent superat justament pels egarecs

Des de l’inici s’han vist grans dificultats en el conjunt local per a generar fluïdesa en el joc i ocasions de gol. El CN Terrassa tampoc ha donat una gran lliçó de futbol, simplement ha sabut ser sòlids en defensa i ha aprofitat les contínues pèrdues de l’equip sabadellenc per a ocasionar perill en l’àrea de Xavier Bernal. Amb el pas dels minuts, les imprecisions permanents han acabat perjudicant clarament el Tibidabo i així ho han aprofitat els seus rivals que, mitjançant Arnau Guitart als 25’.

Després del gol, el Tibidabo ha volgut reaccionar, però ha mostrat més desesperació que idees per a generar ocasions de gol. El marcador no s’ha tornat a moure fins als 82’, quan Abel Vicente ha empatat el partit. Abans, Moises Camprubi s’ha anat expulsat en el conjunt local per doble groga i per això, l’empat en el marcador ha suposat un gran alleujament ja que sumat al baix nivell mostrat, ha estat celebrat com un triomf.

No obstant això, el partit no ha acabat aquí. A pocs minuts del final, Daniel Andreu Martínez també ha estat expulsat directament en l’equip local per una entrada molt forta. A continuació, l’àrbitre ha concedit corner a favor del CN Terrassa i en l’última jugada del partit, Iván Padros ha posat el 1-2 final per a acabar amb les il·lusions d’un Tibidabo que no ha merescut sumar en aquesta jornada 15 de Segona Catalana.

