El CE Hoquei Sabadell fa el primer pas per aspirar a l’ascens

Primer objectiu assolit. El Club Esportiu Hoquei Sabadell no ha fallat i en l’última jornada de la fase regular del seu grup de la Tercera Catalana s’ha imposat al CEH Olímpic Reus (10-4) assegurant així el passi a la següent fase on es jugarà una plaça d’ascens directe a la segona categoria. En cas de perdre, encara tindria una segona oportunitat en el play-off per la segona plaça.

Els sabadellencs en tenien prou amb un empat per mantenir la tercera posició de la taula, però no han volgut especular per evitar sorpreses davant un rival que també ha fet una bona temporada i podia ser perillós. L’equip de Joan Esteve ha sortit molt endollat, amb convicció i jugant sempre amb molta intel·ligència. Això els hi ha permès adquirir un avantatge en el marcador (3-1).

A la represa, s’ha accentuat la superioritat del conjunt sabadellenc i ja no ha donat cap opció als reusencs. El partit s’ha convertit en una festa a la pista i també a les graderies del Pavelló Municipal d’Esports, on s’han reunit una cinquantena d’aficionats que han volgut donar suport als jugadors de Joan Esteve. Cal destacar la bona actuació dels júniors Biel, a la porteria per la baixa del titular, i Albert, autor d’un gol. Els altres golejadors han estat Sergi (4), David (3) i Feliu (1). Han completat l’alineació, Miquel, Jordi, Oriol i Francesc. Ara ja només falta posar la cirereta en la fase d’ascens. L’hoquei sabadellenc reviu gràcies a la implicació de persones com el president i entrenador Joan Esteve i la dedicació del delegat Jordi Puig.