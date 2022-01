L’Associació de Veïns de la Creu Alta hi ha inaugurat aquest cap de setmana l’exposició que narra l’origen del barri, coincidint amb el seu 250è aniversari – el pròxim 5 de febrer -. Amb l’ajuda d’un seguit de textos i fotografies, la mostra col·locada al carrer Montllor i Pujals (on se situa el Teatre Sant Vicenç) explica l’evolució del barri en diferents etapes de la seva història. “El carrer és l’espai compartit dels veïns, un espai col·lectiu on hi poden conviure diferents expressions culturals”, declara Marta López, membre de l’associació de veïns.

L’exposició compte de “quatre salts temporals” que conten “les fites urbanes” del quarter. A sobre hi ha una “pèrgola verda (en referència als colors del barri) que ens aixopluga” – afegeix López -. Un espai neuràlgic i per als vianants perquè “s’hi pugui fer una lectura pausada” d’una exposició que pretén ser un tast perquè el visitant “s’interessi per saber més sobre la Creu Alta”.

Els ‘joncs’ de Sant Pere

Jordi Torguet, vocal de la institució, va completar l’acte d’inauguració que homenatgi el 250è aniversari de la Creu Alta: “inicialment el barri rep el nom de Jonqueres, ja que al riu hi havia joncs i no canyes” (l’espècie invasora majoritària en l’actualitat).

Els primers indicis del veïnat es remunten al segle X del que després seria el terme de l’antiga Egara. Posteriorment, el barri formaria part de les extensions de Sant Pere de Terrassa, el qual estava repartit per set esglésies parroquials. Una d’elles era la de Sant Vicenç de Jonqueres, la qual queda just darrere de l’exposició d’enguany.

‘Les maniobres polítiques’

En l’exposició, que narra els esdeveniments més importants de la Creu Alta, el visitant podrà descobrir-hi des dels orígens fins a la introducció del terme dins de Sabadell. “Una maniobra política que va convertir Sabadell en una ciutat”, afirma Torguet. Així i tot, el president de l’associació, Ruben Cantó, no dubte en considerar-se “una mica independent” respecte als dos municipis que van dividir-se l’antic territori de Sant Pere de Terrassa.

El pròxim 5 de febrer, la Creu Alta celebra el dia del seu 250è aniversari, un dels actes definitius que corona tot un seguit d’activitats que hi han portat a terme des de l’entitat, i que comptarà amb la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès.