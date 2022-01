L’OAR Gràcia guanya a Mataró (25-31) i es consolida a la segona posició

Imparables. En el primer partit de la segona volta, l’OAR Gràcia va aconseguir l’objectiu de culminar una setmana exigent en guanyar també l’enfrontament contra el Mataró, a domicili, per 25-31. Amb aquest tres de tres el conjunt dirigit per Cesc Borrell s’aferra a la part alta on ara ocupa la segona posició en solitari (el Granollers té un partit menys), i retalla 2 punts la diferència amb La Roca, ja que el líder va ensopegar a casa davant un Sant Esteve de Palautordera que també destaca en la 4a posició.

El partit de Mataró no va ser tan espectacular com el de dijous passat contra el Sant Cugat, ni tan complicat de resoldre. Això no va impedir que el Gràcia hagués de passar per una fase de dubtes de la qual en va saber sortir amb solvència per enllestir la feina abans del temps reglamentari. Tot va començar amb força encerts durant un quart d’hora que li van servir per obrir un marge considerable (5-11). Potser es va confiar un pèl per la facilitat amb què va deixar enrere el conjunt local.

El cas és que després del temps mort que aquest va demanar, la situació va fer un gir de 180 graus i el dominat passà a dominador i viceversa. Així l’avantatge gairebé es va anul·lar (14-15) i inclús el Mataró en la darrera possessió va tenir opció a l’empat, però va perdre la pilota i el Gràcia, de contracop de Bernat Correro, va establir el 14-16 de la mitja part.

El Mataró tornà a amenaçar amb els dos gols inicials que van empatar el partit (16-16). Era el moment de reaccionar i el Gràcia ho va fer amb el doblet de Nil Montserrat i un tercer de Bernat Correro (16-19). El marcador es tornà a ajustar (18-19) perquè els maresmencs van aprofitar l’exclusió de Tochi Vàzquez, però a partir d’aquí el conjunt verd-i-blanc va tornar a exercir superioritat a partir de l’ordre defensiu combinat amb una ratxa d’encerts (parcial 0-6) que li permeté recuperar una notable diferència (18-25). Quan faltaven 5 minuts va ser màxima (21-30) i, com que no hi ha dos sense tres, també en aquesta ocasió el rival la va maquillar lleugerament a última hora.