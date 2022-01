Jon Ander González, Dopi, és l’únic fitxatge del Centre d’Esports

A última hora… com gairebé cada mercat d’hivern. El Sabadell ha arribat a un acord amb el davanter basc Jon Ander González Dopico, conegut futbolísticament com a ‘Dopi’, procedent del San Fernando, on era el màxim golejador d’aquesta temporada amb 5 gols a la lliga. De totes maneres, no era un jugador fix a l’onze inicial i així ho confirmen els seus minuts sobre la gespa: 859. Curiosament, a la Nova Creu Alta va disputar els 90′ contra l’equip arlequinat en aquell surrealista partit que va acabar amb la remuntada visitant (2-3). ‘Dopi’ no va marcar cap dels tres gols.

Ha estat una última jornada frenètica, amb diversos fronts oberts. L’opció de l’atacant francès es va diluir quan semblava la més ferma i tampoc es va poder concretar el central que demanava Pedro Munitis per cobrir la baixa forçada de César Morgado. Finalment, va sorgir l’opció de ‘Dopi’, qui es va desvincular abans del termini (6 de la tarda) del San Fernando, quedant així com a agent lliure per poder negociar. Nascut a Erandio fa 26 anys, va jugar a l’Arenas Getxo, Bilbao Ath. (5 gols), Barakaldo (4 gols), Balompédica Linense (7 gols) i les dues últimes temporades al San Fernando, on va anotar 4 dianes l’any passat. Sembla estrany que el club gadità es desprengui del màxim realitzador.

D’altra banda, el Centre d’Esports ha confirmat que no marxa cap jugador de l’actual plantilla. S’havia especulat amb el porter Kiko Royo i sobretot amb Moha Ezzarfani, desaparagut de les alineacions amb Pedro Munitis en les últimes jornades. Fins i tot al Municipal de La Línia va jugar uns minuts el jove David Astals abans que ell. De totes maneres, l’ex futbolista de l’Espanyol es mantindrà i com va dir el tècnic, “serà un més del grup”. El club encara té dues fitxes lliures i no descarta incorporar algun jugador amb l’etiqueta d’agent lliure, després de quedar desvinculat del seu club abans del tancament del mercat, com ja va passar amb Sergio Aguza (Almeria) a la finestra d’estiu.