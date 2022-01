El 55% de contagis de Covid, detectats a la sisena onada

La meitat de sabadellencs que han tingut la Covid-19 s’han contagiat en els darrers tres mesos, i la pandèmia ja fa gairebé dos anys que dura. La sisena onada del coronavirus ha estat fins ara la de més impacte a Sabadell. Però només en dades de contagis, perquè ni les hospitalitzacions ni les morts es poden comparar amb la resta de la pandèmia.

Entre l’1 de novembre i el 27 de gener, a Sabadell es van detectar 33.380 casos de coronavirus, la majoria atribuïbles a una persona, tot i que hi ha veïns que al llarg de la pandèmia han passat la malaltia en més d’una ocasió. Són el 55,52% de tots els contagis des de l’inici de la pandèmia. I des de l’1 de març del 2020 fins ara, a Sabadell s’han detectat 60.120 positius, de manera que un 27,81% de la població total ha contret la malaltia.

Indicadors a la baixa

Després de setmanes a l’alça, les darreres dades mostren una millora de la situació de la pandèmia a Sabadell. La setmana passada es van diagnosticar menys casos que l’anterior (5.916 positius; -25,61%) i la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) ha tornat a baixar per sota d’1 (0,83), cosa que no passava des del 16 d’octubre. La incidència acumulada se situa en 2.724,7 casos per cada 100.000 habitants en una setmana, menys que en les darreres dues setmanes. També baixa la positivitat de les proves, que ara se situa en el 19,30%, per sota del 19,60% de la setmana anterior i del 25,36% al qual s’havia arribat entre el 7 i el 13 de gener. Paral·lelament, a la sisena onada s’han registrat 51 defuncions de sabadellencs. A la cinquena onada van morir per Covid, segons el registre de Salut, 50 veïns, però aleshores hi va haver cinc vegades menys de casos.

Aquests contrastos s’atribueixen principalment a dos factors. El primer, que la variant que predomina actualment, l’òmicron, és més contagiosa però genera menys casos greus. L’altre és l’efecte de la vacunació. El 79,3% de sabadellencs tenen la pauta completa.

Frenada de casos al Taulí

La setmana passada el Taulí va diagnosticar 248 casos positius, menys de la meitat dels 551 de la setmana anterior. Aquest dilluns s’ha mantingut el nombre de pacients ingressats per Covid, amb 215 en total. 188 es troben a hospitalització i 27, a les àrees d’UCI o Semicrítics.