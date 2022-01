Eurovisión puja els decibels per la tempesta del jurat

En mig de l’ensordidor soroll per la possible guerra entre l’OTAN i Rússia, una altra melodia es va començar a imposar des de divendres. I ha monopolitzat les xarxes socials (i part del debat públic) des de llavors: els dubtes en la victòria de Chanel al Benidorm Fest.

Sabadell no només no s’escapa d’aquest debat, sinó que té molta relació amb el festival europeu. El productor creualtenc Toni Ten va composar per a Rosa la cançó Europe’s living a celebration, l’any 2002. Demanat per com veu el sistema de tria l’artista, Ten creu que l’opció de combinar un jurat expert amb el vot públic és encertada. “En tot cas, el jurat ha d’estar degudament seleccionat i sempre des d’una transparència total”, matisa.

En tot cas, treu ferro a la polèmica d’enguany. “Potser a les xarxes socials hi ha hagut rebombori, però també és cert que normalment, quan no guanya el que t’agrada, dons és normal que t’enfadis”, conclou Ten.

De fet, la conformació del jurat ha saltat al Congrés. A proposta de Galícia En Común (les finalistes Tanxugeiras empràven també la llengua gallega), el grup d’Unidas Podemos a presentat diverses preguntes a la Comissió de fiscalització de RTVE. I justament és el diputat sabadellenc Joan Mena qui ho porta. “Està clar que la polèmica ha superat l’àmbit musical i ha entrat al polític”, sosté. “Per això, hem demanat si RTVE es planteja fer una auditoria interna per valorar si alguna cosa ha fallat, tant pel que fa a la falta de transparència com a la possible connexió de membre del jurat amb la guanyadora”.

Felicidades a todos los participantes del #BenidormFest2022 y en especial a @ChanelTerrero Toda la suerte del mundo 🖤 — Manel Navarro (@ManelNMusic) January 29, 2022

Un final que ha retornat a la memòria altres polèmiques com la del cantant Manel Navarro, qui aquest cap de setmana ha tornat a estar Trendig Topic a Twitter. Probablement una mala passada pel sabadellenc, qui recentment ha confessat que va patir una campanya d’assetjament (i hate) a les xarxes social a causa de la seva actuació a Eurovisión. A banda de felicitar les guanyadors, també ha repiulat diversos missatges cridant a no atacar Chanel per haver guanyat a altres candidates més populars com Rigoberta Bandini.

De fet, la barcelonina era inicialment la més ben posicionada. Des de Sabadell va rebre diferents missatges de suport a les xarxes, com de la locutora d’El Matí de Catalunya Ràdio Laura Rosel, de l’actor de La Calòrica Marc Rius i de l’Embassa’t.

Des del festival, a més a més, piulaven en la derrota de Bandini: “les tetes segueixen fent por”. I és que la reivindicació de la mamella i la lactància està al centre del debat. “Potser ha afectat que fos un discurs més apoderador o feminista”, explica la politòloga feminista Georgina Monge.

I explica: “Bandini incorpora una doble visió: La importància de la lactància (i el seu paper nutricional) i la bellesa del cos, del que no hi hauria d’haver problema a mostrar”.

I és que l’acció política que hi ha darrera de donar pit, més encara a l’espai públic, encara és tabú. La periodista sabadellenca Esther Vivas va publicar un petit bestseller en el món de l’assaig, Mama desobedient (de l’editorial ARA llibres) sobre maternitat feminista.

“Em demano per què fan tanta por les nostres mamelles lactants. Jo crec que fan por perquè desafien el mandat patriarcal segons el qual els pits femenines han de donar plaer a l’home”, enraona. “Però les nostres mamelles lactants son l’antítesi de les mamelles cosificades per un sistema masclista i capitalista”, afegeix.

Així, tant el feminisme, com la llengua gallega, el jurat i la victòriade Chanel han sacsejat (un cop més) el camí a Eurovisión .