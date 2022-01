L’OAR Gràcia femení no afluixa i supera amb autoritat a La Roca (33-22)

Amb autoritat. Victòria solvent i en certa manera lògica, si mirem la classificació, del conjunt verd-i-blanc en superar La Roca per 33-22, diferència marcada pel nombre superior d’encerts de les gracienques en els intents i l’esplèndida actuació de la portera Olga Pena.

El partit es va trencar amb molta facilitat en els primers 15 minuts. La Roca no es mostrava eficaç en atac i era superat repetidament en defensa per un Gràcia que va obtenir una gran diferència (9-2). Ramon Plans va haver de sol·licitar temps mort i retocar l’equip en pista per intentar acabar amb la superioritat gracienca. La presència d’Ester Somaza va ser fonamental per revitalitzar el conjunt roquerol que, tanmateix, no va poder escurçar el desavantatge, però sí protagonitzar aleshores un constant intercanvi de gols fins a arribar al descans (18-11).

Al minut 10 de la segona part la situació per al conjunt de Carol Carmona ja no era tan idíl·lica perquè La Roca amenaçà entrar de nou en el partit (22-18), però no passà d’aquí. El següent parcial 6-0 (28-18) va tornar a engrandir el marge, va dictar sentència i va deixar uns quants minuts més per a una altra fase d’intercanvi fins al toc de botzina. Les gracienques es consoliden a la zona de privilegi de la taula, ara son quartes.