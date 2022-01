Ciutadans demana eliminar l’impost del CO2 dels vehicles

El grup municipal de Ciutadans buscarà el suport dels altres grups municipals per instar la Generalitat a deixar sense efecte l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, la taxa que grava l’emissió de CO2 dels cotxes. La formació presentarà la proposta en una moció en el ple municipal de febrer a la ciutat.

“La ciutadania i nombroses plataformes han rebutjat aquesta mesura i considerem que és prioritari buscar un altre tipus de solucions mediambientals que no gravin els ciutadans enmig d’una crisi econòmica, social i sanitària com la que estem vivint”, ha manifestat el regidor José Luis Fernández. “Estem en un context en el qual ha caigut en picat la renda de les famílies, els autònoms i empreses tenen nombroses dificultats, l’atur se situa en el 14% i el PIB s’ha contret un 9%, no és moment de nous impostos”, ha afegit el regidor.

“L’impost al CO2 no és un impost verd, ni està ben dissenyat, ni és equitatiu, ni és progressiu ni just perquè no incentiva una contaminació menor i penalitza les famílies amb ingressos més baixos que no poden canviar-se el vehicle ni tenen alternativa de transport”, ha assenyalat el regidor.

De fet, la moció recull com l’impost al CO2 no guarda cap correlació entre la quota a pagar i la contaminació dels vehicles, atès que famílies, autònoms i empreses pagaran exactament el mateix amb independència del nombre de quilòmetres que recorrin o el tipus de combustible que utilitzin.