GRÀFIC: 105 morts a la carretera en els últims deu anys

[Albert Acín | Marta Ordóñez]

L’accident de trànsit que es va endur la vida de tres persones a l’AP-7, a l’altura de Barberà fa una setmana, va ser el més mortal de l’última dècada al Vallès Occidental. Des del 2011, han mort 105 persones a les carreteres de la comarca. El nombre d’accidents i de víctimes ha caigut, especialment després de l’esclat de la pandèmia, però l’augment del trànsit a les principals vies que travessem el Vallès posen en risc la baixada en l’accidentalitat.

Un cop superat el període de restriccions de la pandèmia, el cotxe ha tornat a les carreteres amb força intensitat. També l’alliberament dels peatges ha portat més vehicles a l’AP-7. Aquesta via de gran capacitat i els seus laterals (B-30) són les carreteres on més han incrementat els embussos en comparació amb el 2019, amb un augment del 112% de la demora, segons dades de Trànsit.

Com més mobilitat hi ha, més accidents de cotxe: el 2021 va tancar amb 779 sinistres a la comarca, un 46% més que en l’any Covid. Les víctimes mortals es va mantenir estables –6 decessos–, mentre que el nombre de ferits greus (53) va augmentar de forma considerable respecte al 2020 (+55%). Tot i això, tots els indicadors d’accidentalitat segueixen per sota d’abans de la pandèmia.

La reducció sostinguda durant l’última dècada dels accidents greus i mortals s’explica per diversos factors, segons l’arquitecte urbanista Oriol Martori. La millora de les condicions de les vies, amb ferms “més ben condicionats i més amplada de la carretera”, la reducció de la velocitat i un parc mòbil més segur són els factors que expliquen aquest descens en els sinistres mortals, apunta Martori.

Així i tot, mai no s’ha aconseguit reduir a zero la sinistralitat. Segons el Servei Català de Trànsit, la C-58 i l’AP-7/B-30 van ser les carreteres amb més accidentalitat del 2021 a la comarca. El 40% dels sinistres greus es van produir en aquestes vies, seguint la línia de la darrera dècada [vegeu gràfic per carreteres]. L’accidentalitat es concentra a les autovies, ja que són els eixos principals i on es registra més volum de trànsit.

Això no impedeix que hi hagi vies secundàries amb una sinistralitat destacable. Donant un cop d’ull als registres de la darrera dècada (2011-2021), la carretera de Molins de Rei-Rubí-Sabadell (C-1413a) ha tingut pràcticament tants accidents greus com la B-30 (31 i 32, respectivament). Molt a prop es troba la carretera de Prats de Lluçanès, que connecta amb Castellar del Vallès, amb 28 sinistres de gravetat els últims deu anys.

Massa trànsit? Excés de congestió?

Treure cotxes de les carreteres per reduir sinistralitat. Les entitats sabadellenques coincideixen que més congestió va de la mà d’un increment dels sinistres –lleus i greus–. Per treure trànsit rodat de les carreteres, Gabriel Torras, director general del Centre Metal·lúrgic i secretari general del CIESC, veu dues opcions: millorar el transport públic o construir noves infraestructures per descongestionar carreteres. I, com a mesures més immediates, proposa limitar les velocitats a certs punts i incrementar el manteniment de les vies.

Una opinió similar comparteix Esteve Gené, president del Gremi de Fabricants, que aposta per la millora de les infraestructures. “Hi ha vies perilloses i mal comunicades”, alerta Pere Puig Ysern, des de la Cambra de Comerç. I adverteix les conseqüències que això té sobre l’activitat econòmica del territori. “El desenvolupament del Vallès depèn en gran part de les seves infraestructures”, afegeix.

Els camions, un problema?

L’associació FemVallès ha demanat per carta al Ministeri d’Interior solucions en seguretat i funcionalitat a l’AP-7 i la B-30. L’entitat no només proposa moderar la velocitat, sinó també regular l’avançament de camions en els quilòmetres on es concentren els accidents i les retencions periòdiques. Un plantejament que comparteix Torras: “Prohibir els avançaments a certs trams faria les vies més segures”, assevera. Gené, però, assenyala que la solució implica oferir alternatives als vehicles pesants perquè no hagin de passar per vies secundàries i terciàries.

Tot i això, les dades d’accidentalitat vallesana evidencien que la majoria de sinistres són entre cotxes. Entre el 2010 i el 2018, els camions van estar presents en el 10% dels accidents de trànsit, en la línia del seu pes en el parc mòbil català (el 12%, segons l’Idescat). De fet, pel que fa a la mortalitat, la pitjor part se l’enduen els motoristes. Representen el 36% de les morts a les carreteres vallesanes en els últims anys.