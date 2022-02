Sabadell aprova el pas definitiu perquè comenci la construcció de l’Institut Narcisa Freixas

El ple municipal de Sabadell ha aprovat inicialment aquest dimarts la cessió del terreny on s’ha de construir l’Institut Narcisa Freixas i Cruells a la Generalitat. El govern català és qui s’ha d’encarregar de l’obra, però el regidor d’Educació, Manuel Robles, adverteix que “estarem amatents, no confiem en l’equip de govern de la Generalitat”. L’edil ha apuntat al plenari que l’executiu no ha pressupostat la construcció, però fonts d’ERC -partit que ostenta la conselleria- apunten que no es podia pressupostar sense que s’hagués aprovat la cessió del solar.

L’Institut ara funciona en barracons i segons el govern català el nou edifici ha d’entrar en funcionament d’aquí a dos cursos, el curs 2023-2024. Tant l’Ajuntament com la Generalitat van acordar que el consistori cedeix el terreny i s’encarrega d’adequar el sòl per deixar-lo a punt perquè pugui començar la construcció, que anirà a càrrec de l’executiu liderat per Pere Aragonès.

Durant el 2021 l’adequació del sòl va comportar una inversió municipal d’uns 350.000 euros que va consistir una millora del sistema de clavagueram. El solar està ubicat entre la carretera de Barcelona i els carrers dels Calders i de Martí l’Humà (Avinguda–Eixample). Actualment, els barracons de l’institut estan en el carrer de Fra Luis de León. Hi ha dues línies, mentre que al nou edifici es preveu que n’hi hagi tres d’ESO i dues de Batxillerat. “Estem farts de barracons”, ha expressat Manuel Robles al ple.

Paral·lelament, la Generalitat té en marxa ara la construcció de l’Escola Virolet de Can Llong, amb dues línies previstes, una llarga reivindicació dels veïns del barri i del consistori en els darrers mandats.