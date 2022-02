Sabadell trasllada les alzines del Passeig al barri de Torreguitart

Les alzines del passeig de la Plaça Major s’estan replantant al barri de Torreguitart. Les obres de reforma que ja s’han iniciat en aquest espai contemplen la plantació de nous arbres i els que hi havia fins ara s’aprofiten per ampliar el verd del carrer de Pau Abad.

Es tracta de 19 exemplars que actualment es troben en tests, d’on es treuen i es replanten en escocells que ara estan buits per la supressió d’arbres amb problemes de seguretat o salubritat. Els tests, originalment de color negre, van ser pintats per diferents artistes en una jornada per millorar-ne el seu aspecte el juliol del 2018. Hi van participar l’artista local Werens i una desena d’artistes més, tant sabadellencs com internacionals.

Aquest trasllat es duu a terme de dilluns a divendres d’aquesta primera setmana de febrer. La plantació es farà en un entorn naturalitzat que es considera més adient per a la seva supervivència i desenvolupament. Un cop es completi aquest primer pas, es procedirà a instal·lar la xarxa de reg corresponent per aquests exemplars.

Quins arbres hi haurà al Passeig?

D’altra banda, les obres del Passeig permetran canviar els tests per escocells a terra, de manera que els arbres quedaran integrats amb la superfície. N’hi haurà 65 en total, 23 més que ara. Un cop acabin les obres, el mes d’octubre, l’aspecte del Passeig canviarà segons l’estació de l’any ja que hi haurà tres espècies d’arbres. Els exemplars d’Acer i Koelreuteria canviaran a colors groguencs i vermellosos a la tardor, mentre que en el tram sud hi haurà set Lagerstoemia, que fan una flor de color rosa.