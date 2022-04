Creen un ‘marketplace’ on comparar empreses de transport de mercaderies

Trobar empreses de transport de mercaderies per carretera és sovint una tasca feixuga, ja que massa cops comporta una pèrdua de temps innecessària. Amb el propòsit de canviar aquesta dinàmica, tres emprenedors han creat Transport Comparator, un marketplace (és a dir, una pàgina web) que posa en contacte empreses fabricants i distribuïdores (usuaris) amb companyies de transport.

La plataforma, activa des de fa un any aproximadament, aporta informació sobre aquestes últimes: exposa el preu dels seus serveis (sense IVA), així com les valoracions que en fan els clients. D’aquesta manera, l’usuari pot comparar i escollir aquella empresa que més li interessi, tal com passa per exemple amb plataformes com Trivago o Booking, especialitzades en el sector de l’hostaleria.

Jan Folch, un dels creadors de la start-up, assegura que el propòsit principal de Transport Comparator és ajudar a les empreses a “agilitzar” els processos per contractar una empresa de transport. “Sovint costa trobar alguna companyia d’aquest tipus, perquè moltes d’elles encara no s’han digitalitzat i no tenen pàgina web. Transport Comparator soluciona això”, afegeix.

3.000 usuaris al mes

Dit això, de moment, a la plataforma hi entren un total de 3.000 usuaris al mes i compta amb 100 empreses de transport. A més, disposa de més de 85.000 rutes possibles, a escala nacional, però també a escala europea. Tant els usuaris com les empreses de transport tenen accés gratuït a la plataforma. Transport Comparator arriba a un acord amb les companyies de transport per guardar-se un percentatge variable del preu dels serveis que ofereixen.

La start-up forma part del programa d’acceleració de start-ups de CambrAccelera, gestionat per la Cambra de Sabadell i Conector. Gràcies al programa, Transport Comparator participarà en el DemoDay, un esdeveniment per aconseguir finançament. L’objectiu de la start-up és tancar una ronda d’inversió d’uns 150.000 euros per incentivar campanyes publicitàries i contractar comercials per donar a conèixer la plataforma. “L’eina ja funciona. Només ens cal que les empreses la coneguin”, indica Jan Folch.