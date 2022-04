Judith Forca: “Estem cansades, però amb ganes de jugar i guanyar”

La victòria de l’Astralpool Club Natació Sabadell a les semifinals de la final a quatre de l’Eurolliga ha estat protagonitzada, en bona part, per la sabadellenca Judith Forca, autora de sis dels nou gols davant el Plebiscito Padova (9-8). Un triomf que permetrà a la jove jugadora formada a l’escola Santa Clara disputar la seva vuitena final en una final four.

Per a Forca, el guió del partit davant les italianes ha estat com es podia esperar, però, segurament, no amb un darrer parcial de 5 a 0: “Hem començat molt fort, però sabíem que les italianes eren molt lluitadores i que havíem d’estar atentes fins al darrer minut”, ha explicat la jove esquerrana, mentre ha afegit que “han anat a totes, hem rebut moltes expulsions, però ja sabíem quin era el seu joc. El més important és que hem tret el partit”. Preguntada pel gran rendiment golejador exhibit Forca ha comentat que “hi ha dies que els gols estan més repartits, així i tot el mèrit és de les companyes, que han vist la darrera assistència perquè pogués marcar”.

Un cop superat el primer escull, Forca i la resta de l’equip tindran poc menys de 24 hors per recuperar-se i preparar la final davant l’amfitrió i vigent campió, l’Olympiacos. Una final, previsible, que podria servir per treure’s l’espina d’ara fa set anys, quan l’Astralpool va cedir a la Petros Kapagherof del Pireu davant les hel·lèniques: “Estem cansades, però tenim ganes de jugar i guanyar”, ha avisat. Davant el més que assegurat infern que viuran les sabadellenques, amb centenars de seguidors del Pireu, Forca no es deixa intimidar, i més després de veure com hi arriben en golejar a l’UVSE, assegurant que “volem guanyar davant la seva piscina i la seva afició. Aquest ambient ens farà créixer”.