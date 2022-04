El teu defensor: “Els voltants de l’edifici de Correus està molt deixat”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Una veïna del Centre i lectora del Diari de Sabadell s’ha posat en contacte amb El Teu Defensor per assenyalar el “mal estat” del carrer Mare de Déu de les Neus. D’una banda, destaca que hi ha una porta lateral de l’antic edifici de Correus amb un tancament de vidre “que s’obre molt fàcilment” i, d’aquesta manera, “és fàcil que s’hi acumuli brutícia, incloses restes d’aliments”.

Assenyala l’incivisme dels qui hi llencen brutícia, però també fa una crida a la propietat perquè hi posi remei. “Si no s’actua ràpidament, això aviat serà un niu de rates”, alerta la veïna. D’altra banda, assenyala un nou punt que preocupa el veïnat: “A pocs metres, al costat d’aquesta porta, hi ha un tram de vorera enfonsat coincidint amb un registre de Gas Natural”, sosté.

Segons diversos veïns consultats pel Diari, destaquen que “cada cop està pitjor” i consideren que representa “un perill per als vianants, especialment per a la gent gran”. En aquest sentit, el veïnat fa una crida a l’Ajuntament de Sabadell perquè hi posi fil a l’agulla i repari aquest tram. També reclamen a la propietat de l’edifici que tingui cura del seu manteniment per evitar problemes de salubritat.

L’Ajuntament reclama a la propietat

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, qui ha comprovat la demanda que els ha fet aquesta veïna. “Hem constatat que efectivament s’hi acumula brutícia i hem traslladat a Correus un requeriment perquè hi posi solució”, han assegurat al D.S. fonts municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament sosté que s’han fet també els requeriments oportuns perquè inspeccionin l’espai “per mantenir-lo en les condicions mínimes necessàries per no ocasionar molèsties”.

Es tracta d’un espai privat, tot i que l’Ajuntament es va reunir amb representants de Correus el 2020 per obtenir per la ciutat l’antiga seu de la companyia a la via Massagué. El tràmit, però, continua sense novetats. Pel que fa a l’altra demanda de la veïna, referent al tram de vorera en mal estat, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la companyia del gas per posar-hi solució “com més aviat millor”.