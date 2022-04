La sisena Copa d’Europa de l’Astralpool haurà d’esperar

La sisena Copa d’Europa de l’Astralpool Club Natació Sabadell es resisteix. Grècia, com ja va succeir fa set anys, l’any 2015, continuarà sent una terra per conquerir. L’Olympiacos, vigent campió i amfitrió, ha aixecat la seva tercera Eurolliga després de superar a les sabadellenques (11-7).

El repte de per si ja era majúscul abans que sabadellenques i gregues es veiessin les cares al Petros Kapagherof, però per si quedava algun dubte, les d’Aleksandar Ciric s’han encarregat d’esvair-ho des del xiulet inicial: parcial de 3 a 0, amb dos gols de penal, i una certa benevolència arbitral, que ha complicat, encara més, la missió de conquerir el Pireu. En atac, Diamantopoulou ha estat un mur infranquejable, on només la nordamericana Maggie Steffens ha pogut obrir la llauna, abans d’arribar al final del primer període (4-1).

En el segon assalt, les pentacampiones d’Europa han gaudit de diverses ocasions per situar-se a només dos gols, però no hi ha hagut manera: una vegada i una altra la bona defensa grega ho evitava, per desesperació de David Palma. La neerlandesa Sabrina van der Sloot ha fet creure que la remuntada era possible, però ha estat un miratge (5-2).

A la represa, l’Astralpool ha tornat a tenir l’oportunitat de situar-se a només un gol, però avui no era el dia, tal com ha quedat demostrat al Pireu. Per estrany que pugui semblar, l’Astralpool ha tingut a les seves mans la sisena Copa d’Europa, però de l’hipotètic 7 a 6 s’ha passat al 8 a 5. Arribats al darrer període, i amb un Olympiacos virtualment guanyador, l’Astralpool ha acabat donant el seu braç a tòrcer (11-7).