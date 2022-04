L’Ajuntament de Sabadell activa les obres dels pròxims mesos

L’Ajuntament de Sabadell avança en els tràmits administratius perquè es comencin a fer diversos projectes. Tanmateix, hi ha contratemps com el retard en l’inici del Jardí del Sud per la renúncia de l’empresa adjudicatària a executar els treballs.

ES PREVEU FER

Obres del pavelló dels Merinals, a l’estiu

Les obres de construcció del pavelló dels Merinals podrien començar el mes de juny si tot va segons el previst. El ple preveu aprovar avui dimarts el pas previ a l’adjudicació dels treballs i, si no hi ha cap contratemps, fonts municipals treballen amb la previsió que les obres comencin en tres mesos. És una de les grans obres que es vol iniciar aquest mandat, pressupostada en 7,9 milions d’euros, dividits en dos contractes: un per l’obra civil i l’altre per les instal·lacions. La previsió és que els treballs durin un any i mig i, per tant, acabin a finals del 2024 si no principis del 2025, en els primers mesos del pròxim mandat.

El carrer de Concha Espina, de prioritat pels vianants

El carrer de la Concha Espina (Campoamor) serà de prioritat pels vianants a finals d’any. Les obres es van adjudicar ahir dilluns per pràcticament 585.000 euros a l’empresa Bigas Grup. Si tot va bé començaran en dos mesos i les obres se n’allargaran cinc, de manera que previsiblement acabaran a l’octubre. Inicialment, havien de començar a finals del 2021. El projecte permetrà nous espais de passeig i estada i potenciar, alhora, la presència de verd en el tram que connecta l’Institut Ribot i Serra, el CAP Sud i el Mercat de Campoamor.

La nova rambla del sud al carrer de Goya

Les obres de transformació del carrer de Goya en un espai de prioritat per a vianants començaran en dos mesos aproximadament. Aquest dilluns s’han adjudicat els treballs, per 514.132 euros a Hercal Diggers, i es preveu que durin set mesos, de manera que es preveu que estiguin acabades entre finals d’any i principis del vinent. El projecte preveu renovar una de les dues voreres, entre els passeigs del Comerç i d’Espronceda i hi haurà arbres a banda i banda per crear un espai d’obra i passeig.

Més arbres a l’avinguda Francesc Macià

L’avinguda de Francesc Macià veurà millorat el seu arbrat amb una inversió prevista pràcticament de 120.000 euros. El Govern ha adjudicat un projecte per millorar l’arbrat de la rambla central i la vorera est, i la millora dels parterres de gespa de la vorera oest, entre l’avinguda dels Paraires i la plaça de la Concòrdia, i la rambla central.

Noves àrees de gossos

Seran a Can Rull, Espronceda i Torre-romeu. La previsió és que estiguin enllestides a finals d’any. El pressupost és de 150.000 euros.

AMB RETARD

El Jardí del Sud, sense calendari previst

L’empresa que anava a fer les obres del Jardí del Sud entre Espronceda i Campoamor ha renunciat a fer els treballs. El consistori està negociant ara amb les següents empreses adjudicatàries per iniciar les obres “com més millor”, segons la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina. El pressupost és d’1,8 milions d’euros. És el quart projecte de l’Ajuntament en què es dona aquesta situació, com ja es va comunicar en els casos del Portal Sud i la futura Oficina de Voluntariat i Entitats a la plaça de Jean Piaget i també ha passat amb el centre divulgatiu del parc agrari a Can Gambús-Vallcorba. Molina, situa aquest retard en el context actual d’increment de preus i manca de matèries primeres.

Centre del Parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba

L’adjudicació per construir el centre de divulgació agrícola que l’Ajuntament vol fer al Parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba ha quedat desert. El Govern manté la proposta i tornarà a iniciar l’adjudicació de les obres.