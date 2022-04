El Pireu es resisteix: subcampiones d’Europa

“El camí fins a arribar aquí no és fàcil i cal valorar la importància de ser-hi”, defensava la jugadora Mati Ortiz, una de les veus autoritzades de l’Astralpool, amb cinc copes d’Europa al seu palmarès.

Tot i el dolorós desenllaç de la final a quatre, el Club Natació Sabadell ha aconseguit un nou èxit esportiu en proclamar-se subcampió d’Europa, que cal posar en relleu. Segurament, aquest era el sostre de l’equip per aquesta temporada a Europa, per estrany que pugui semblar. En un any on les diverses lesions i els contagis de Covid-19 han estat a l’ordre del dia, superar les semifinals davant el Plebiscito Padova –tercer classificat– i plantar cara en diversos moments de la final europea, es podria considerar un èxit: “Tornem satisfets perquè les noies han donat el seu 100%. S’hi han deixat la vida, però no puc estar satisfet perquè no hem arribat en el moment òptim. Per nosaltres era un somni guanyar aquí, a Grècia”, lamentava el tècnic David Palma.

La sensible baixa de la neerlandesa Maartje Keuning, la nord-americana Maggie Steffens amb problemes a l’espatlla i la sabadellenca Maica Garcia, tocada, va obligar, a correcuita, avisar a la canadenca Monika Eggens per mirar de completar un equip de primer nivell i intentar plantar cara al totpoderós Olympiacos: “Estic orgullosa d’aquest equip. Marxem amb una medalla de plata. La setmana ha estat dura, he patit i no he pogut estar al meu 100%, però tornarem a una final four i espero que sigui l’any vinent i guanyar-la”, va explicar Maica Garcia, 24 hores després de la derrota, abans d’agafar el vol de tornada cap a Sabadell.

Però ni amb les canadenques n’hi va haver prou, rendint un nivell per sota de les seves possibilitats. La pèrdua del bloc de la selecció espanyola, amb l’adeu de Bea Ortiz, Anni Espar o Paula Leitón han debilitat a un Astralpool que necessita recuperar la base de fa tres anys per plantar cara als equips-selecció d’Europa: “Per la competició nacional és positiu que hi hagi diversos equips, però quan vas a una competició europea, tot és molt més complicat Potser l’any que ve estem allà”, va deixar entreveure el tècnic.

Això, i la falta de cohesió -molt pocs entrenaments s’han pogut realitzar amb la totalitat de la plantilla– podrien explicar una derrota d’un equip amb molt talent: “Siguin estrangeres o no, el més important és estar unides des del minut 1, des del primer entrenament i altres anys ho hem notat”, reconeixia Mati Ortiz.

Un nou títol en joc

Arribades a Sabadell aquest dilluns a la tarda en un vol directe des d’Atenes, l’equip de David Palma necessita canviar el xip com més aviat millor per afrontar el play-off per al títol de lliga de la Divisió d’Honor femenina: “Primer hem de pensar amb el Mediterrani i després, en tot cas, amb el Mataró. Volem aixecar la copa de la lliga per acabar contentes i felices la temporada”, assegura Garcia, qui també reconeix que físicament se li farà molt llarg aquest final, en confessar que “haig de reposar tot el què pugui, perquè no hi ha cap medicament per curar-ho. Haig de parar i acabar com pugui la temporada”.

Aquest dijous, a la Finetwork Aquatics, primer partit de les semifinals davant el Mediterrani, oportunitat immillorable per encarar l’assalt de què podria ser el primer i únic títol de la temporada.