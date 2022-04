Prop d’una cinquantena de membres de la Policia Municipal de Sabadell s’han manifestat aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Roc per exigir a l’Ajuntament una millora de les seves condicions laborals. Els agents han fet una protesta sonora amb bengales, petards i botzines, mentre començava el ple municipal a l’edifici consistorial.

El president del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra (SPLCME) a l’Ajuntament de Sabadell, Xavier Bartrolí Muñoz, ha assegurat que fa els agents de la Policia Municipal de Sabadell treballen amb un “retrocés de drets laborals” que ha afectat directament en la seva prestació de serveis a la ciutadania. És per això, que les forces de l’ordre també han reclamat a l’Ajuntament més formació específica per al cos policial, seguretat i higiene en el treball, així com una millor conciliació familiar i laboral. “Exigim que el consitori solucioni tots els problemes que tenim”, ha asseverat Bartrolí.

D’altra banda, el president del SPLCME a l’Ajuntament ha denunciat un “tracte desigual” del consistori en els expedients disciplinaris: “Els agents se’ls sanciona amb molt de zel quan tenen una petita errada, mentre que als alts comandaments se’ls deixen passar errades molt més greus i transcendents”.

Des del SPLCME han explicat que ja han traslladat les seves peticions al regidor de Seguretat i tercer tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez. “Ara és l’Ajuntament qui ha de moure fitxa i cridar-nos per parlar. Si la cosa no evoluciona, tornarem a fer accions de protesta com la d’avui”, ha amenaçat Xavier Bartrolí.