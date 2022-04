Sabadell es convertirà en un petit Japó entre el 29 d’abril i l’1 de maig amb Sakura Matsuri, una fira organitzada per l’Ajuntament amb el suport del consulat del Japó a Barcelona amb què es vol donar projecció a la ciutat com a centre de grans esdeveniments. Hi haurà més de quaranta expositors i es preveu una mitjana de 3.000 visitants diaris en activitats dins i fora del recinte: trobades empresarials, activitats i exhibicions culturals, i gastronomia. En parlem amb la directora de la fira Sakura, Sònia Graupera, i amb el cap de programa de Ciutat i Turisme, Marc Monells.

Han anunciat que vindran més de 40 expositors al Sakura. Són empreses del Vallès i de Sabadell?

Sònia Graupera: Hi ha presència empresarial de tota Espanya. De Toledo, Madrid, Sevilla, Màlaga, Saragossa, del Maresme, Barcelona i evidentment també de Sabadell. Hem aconseguit fer ple amb una oferta variada de 150 activitats, que inclouen manga, turisme, moda i literatura japonesa, a més de gastronomia i xerrades sobre coneixement i cultura del Japó. Es faran dins del recinte firal, però també hi haurà activitats arreu de la ciutat, des de les escoles fins a l’Espai Cultura, passant per la Pista Coberta d’Atletisme on es faran arts marcials. El que vull dir amb això és que el Sakura no és una fira del manga: portarem un bocí del Japó a Catalunya durant un mes per acostar les cultures.

Les relacions comercials entre el Japó i Catalunya són petites avui dia. De fet, representen avui l’1,1% de les exportacions catalanes.

Marc Monells: Hi haurà dues xerrades empresarials, un de la mà de la Cambra i l’altra del Govern de la Generalitat, per animar a les empreses a exportar al Japó. El Sakura és més que una fira, és un esdeveniment simbòlic que serveixi com a emblema per a les relacions entre Catalunya i el Japó.

Graupera: Sabadell té un gran potencial per fer MAIS [turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions]. Compta amb un teixit empresarial important i el Vallès és molt important per a Catalunya en termes empresarials. Crec que el Sakura pot ser un punt de partida per incentivar les relacions comercials entre ambdós països.

Han estimat que vindran unes 3.000 persones cada dia. En què es basen? Han mesurat també l’impacte econòmic?

Monells: Hem fet un càlcul de visites a partir del mercat, amb les fires que existeixen actualment del món del manga. Hem volgut abordar l’esdeveniment com un pol d’atracció empresarial, però també hem orientat les activitats al públic familiar i juvenil. Som optimistes.

Graupera: És el primer cop que es fa la fira i, per tant, és complicar poder preveure un impacte quantificat en euros. Confiem en el projecte, creiem que és bo i que atraurem gent. El que podem dir avui és que vindran empreses d’arreu i que faran vida a la ciutat: hi dormiran, dinaran i soparan…

Monells: Sabadell es posicionarà com a capital. Tenim una fira que mai s’ha fet a Catalunya amb una oferta imbatible.

La idea és que la fira es repeteixi anualment?

Monells: Aquesta és la idea. Quan acabem, després de valorar l’impacte, valorarem si ha de ser cada any o cada dos.

Fira Sabadell està pendent d’un canvi en el model de gestió. Actualment és 100% públic i acaba cada exercici amb dèficit. En quin punt està?

Monells: La fira Sakura és una inversió, una prova pilot per avançar cap a un model públicoprivat de la fira. En aquesta primera edició ha calgut fer un esforç econòmic per part de l’Ajuntament, però esperem que en les properes cites hi hagi patrocinis d’agents privats. Sabadell pot fer més, té un equipament firal inigualable.

Graupera: Totes les ciutats necessiten un model de fira professional. Tinc una experiència de 25 anys al darrere i puc dir que el que he vist a Sabadell no es veu a tot arreu. És un ciutat candidata per atreure fires, congressos i activitat empresarial.

Quins seran els propers passos? Pensen en altres fires i congressos?

Monells: Volem atraure esdeveniments business i també vinculats a l’esport i a la cultura. A banda d’aprofitar tots els actius mèdics, aeronàutics… que ja té la ciutat.

Graupera: Hi ha la tira de congressos de 150 i 200 persones que es podrien caçar perquè es fessin a Sabadell. És important treballar-ho amb previsió, perquè l’esdeveniment que s’aconsegueixi ara es veurà d’aquí a uns tres anys.