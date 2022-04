Així és el nou servei de restauració del Taulí que substitueix el Blues

Des d’aquesta setmana els usuaris de l’hospital Taulí de Sabadell disposen d’un nou servei de restauració. Està ubicat al vestíbul de l’edifici principal i és la solució provisional al tancament del Blues, que va cessar l’activitat l’1 d’abril.

La cafeteria-restaurant Blues funcionava a partir d’una concessió municipal de 30 anys que, un cop ha vençut, no s’ha volgut renovar perquè el Taulí destinarà l’espai que ocupava al menjador laboral de la corporació. Fins ara, aquest servei s’oferia als professionals en un menjador habilitat al soterrani del Taulí nou, però fonts de la corporació expliquen que ara es necessita aquella zona per ampliar els vestidors dels professionals.

A conseqüència d’aquest canvi, l’hospital ha obert ara un espai temporal de venda de pastes i entrepans elaborats a la mateixa cuina del consorci sanitari. L’espai es troba entrant a mà dreta del vestíbul, a prop de la zona de recepció i consultes externes. Tanmateix, està a prop de les màquines de vènding d’altres productes, begudes i cafès. L’horari del nou servei serà de 8.30 h a 16.30 h de dilluns a diumenge.

Paral·lelament, tant el Taulí com l’Ajuntament de Sabadell -propietari de la concessió del Blues- treballen per trobar una solució definitiva que permeti recuperar el servei amb unes condicions similars, recuperant, per exemple, les taules i les cadires de què ara no disposaran els usuaris per seure.