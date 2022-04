Palmes i palmons, enguany a la benedicció

Poques activitats suspeses per mor de la Covid-19 no s’han recuperat ja. Una de les darreres és el Diumenge de Rams, que enguany tornarà a comptar amb la tradicional Benedicció de Rams.

A Sabadell, per exemple, l’acte central tindrà lloc a la plaça de Sant Roc, on s’oficiarà la beneïda de l’Església de Sant Fèlix. Serà diumenge a les 12 h. Posteriorment se celebrà la missa. Ja a la tarda, hi haurà el Via Crucis (18.30 h), Vigílies (19.30 h) i missa (20 h) i altres oficis de Setmana Santa.

Les palmes i palmons han viscut dos anys sense benedicció, tot i que no ha estat impediment perquè molts ciutadans els adquirissin. Entre d’altres, a botigues com a Can Masclans (carrer Sant Antoni). Tant és així que l’any 2021 van exhaurir tot el gènere el dijous (res dies abans de Diumenge de Rams). “És cert que en vam portar una mica menys, en previsió de com estaven les coses”, explica Ana Gumí, responsable de la botiga juntament amb el seu germà Miquel Gumí.

I és que la Setmana Santa de l’any passat va caure la darrera setmana de març (uns quinze dies abans que aquest 2022), just sortint dels confinaments comarcals.

Malgrat que palmes i palmons son part del Patrimoni Immaterial de la Mediterrània (i per extensió, en part del Vallès), avui dia ja no es veuen aquests elements penjats als exteriors de les cases angleses de la ciutat.

Tota manera, a Cal Masclans, concretament, trobareu material que prové dels camps d’Elx, a Alacant. N’hi ha de palmons de fins a dos metres i mig d’alçada o de tan sols 50 centímetres, alguns d’elles escabetxats (o sigui, amb la fulla raspada). També palmes (que equivalen a un palmó treballat per la mà de l’artesà), amb tot tipus d’ornamentacions.

Serra la Vella

Justament fa dues setmanes es va celebrar Serra la Vella, que equival a l’equador de la Quaresma. El nom prové del fet de trrure-li la cama del mig de la Vella Quaresma, representada en l’imaginari popular tradicional com una pagesa amb un enfilall de bacallà a la mà (l’aliment permès només els divendres, durant la Quaresma).

Tot i que hi ha constància de la seva celebració a Sabadell, actualment és una festivitat en desús. Al Vallès Occidental, tan sols hi té tirada al municipi d’Ullastrell. Diumenge de Rams representa justament el final de la Quaresma. I llavors arribarà la Setmana Santa, que conclourà amb el Dilluns de Pascua i les tradicionals Mones en els àpats familiars.