Els sabadellencs responen: us heu hagut d’estrènyer el cinturó per la inflació?

Entre 2016 i 2020, els salaris al Vallès Occidental han crescut un 5,8% en termes nominals. Tanmateix, en termes reals, tenint en compte la inflació, els vallesans han patit una pèrdua de la capacitat adquisitiva del 7%. Cal tenir en compte, però, que les dades del 2020 no reflecteixen l’impacte de la inflació experimentada des de principis del 2021, que ara està fregant el 10%.

Òscar Ignacio: “Sí, però seguim fent vida normal”

Davant aquest augment continuat dels preus, el sabadellenc Òscar Ignacio assegura que ell i la seva família controlen cada cop més el que gasten. “Ara agafem menys el vehicle, per exemple, però si volem marxar de cap de setmana, ho fem. Seguim fent vida normal”, apunta.

Umberto Terrazziano: “Si hagués de mantenir una família, no podria de cap de les maneres”

“Els mileuristes no arriben a final de mes”. Umberto Terrazziano, italià que viu des de fa anys a Sabadell, lamenta que per a moltes famílies l’escalada de preus està sent un “autèntic malson”. En el seu cas, però, de moment, no ha vist reduït el seu poder adquisitiu. Tanmateix, Terrazziano explica que en el cas que hagués de mantenir una família (no té dona ni fills), no podria “de cap de les maneres”. “Amb el que guanyo només puc mantenir-me a mi mateix. I com jo, moltíssimes persones. Em sobta que el govern d’aquí doni tan poques ajudes a les famílies. El d’Itàlia en dona moltes més”, assevera.

Mariona Arner: “Hem hagut de deixar de fer coses per poder estalviar”

“El tiquet de la compra s’ha encarit i la butxaca ho nota molt”. Per la seva banda, Mariona Arner, que sí que està casada i, a més, té una filla, explica que ha notat l’augment de preus, sobretot en l’alimentació. “Hi ha marques que t’ofereixen menys quantitat de producte pel mateix preu que abans”, exposa. Sortosament, la Mariona ha estalviat en gasolina, ja que ara agafa el cotxe menys que abans. “Hem deixat de fer coses per estalviar. És impossible de sostenir una inflació que supera el 9%”, assenyala. Arner no té la fórmula màgica perquè l’IPC es redueixi, però creu que és una tasca que incumbeix sobretot als polítics. “Els consumidors no podem controlar la inflació. Que sigui tan elevada és un gran problema, perquè no podem deixar de comprar béns bàsics. Sense menjar i electricitat no podem viure”, conclou.