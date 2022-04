Munitis: “Si ens enfoquem en coses que no toquen, ens allunyem de guanyar el partit”

Dos mesos i escaig després de veure’s les cares amb el filial a la Nova Creu Alta –aleshores, el CE Sabadell lluitava per sortir del descens– l’equip de Pedro Munitis té l’oportunitat de deixar enrere el descens i apropar-se, encara més al ‘play-off’: “El triomf ens donaria continuïtat al treball ben fet fins al dia d’avui. Certament, sí que se’ns permetria allunyar-nos encara més de la zona de perill”, ha reconegut el tècnic càntabre, en la roda de premsa prèvia al partit d’aquest dissabte (17 h) a la Ciutat Deportiva Luis del Sol, davant el Betis Deportivo.

De les vuit finals que afronta el conjunt arlequinat d’aquí a final de temporada, Munitis no ha amagat que el d’aquest dissabte és, segurament, el més important davant la complicada situació que travessa l’equip rival, en assegurar que “ens hem d’allunyar el màxim possible d’un excés de confiança per jugar contra el cuer. Això seria un error que pagaríem molt car. Al davant tindrem un equip molt dur, capaç de guanyar accions individuals, treballat en l’àmbit ofensiu i amb una gran capacitat per anar a l’espai”, ha alertat. En la mateixa línia, ha afegit que, tot i que el conjunt bètic estigui a prop de l’abisme, “s’agafaran a la més mínima opció que tinguin, ja només pel caràcter andalús, amb gent molt competitiva. Els seus objectius van molt més enllà d’un ascens o un descens. Arribar al primer equip del Betis és l’objectiu d’aquests joves jugadors”.

Munitis haurà d’afrontar el partit amb la baixa per sanció de Xavi Boniquet i els dubtes de Néstor Querol i Diego Caballo, qui ha estrenat paternitat per segona vegada, però amb un Alfred Planas ja plenament recuperat: “Ha estat una setmana agradable en aquest sentit, incorporant a jugadors que venien lesionats. Ara estem més ben preparats per afrontar qualsevol situació, a diferència del partit a la Nova Creu Alta, però si ens enfoquem en coses que no toquen, ens allunyem de guanyar el partit”.