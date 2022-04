El Sabadell Nord obligat a guanyar davant del CE Santboia

Als de Carlos López els queden tres partits, tres finals. El conjunt sabadellenc se situa penúltim amb 20 punts, a cinc unitats de la salvació, que la marca el Júpiter amb 25. Per això, no sols ha de guanyar, sinó també esperar resultats a favor en aquestes últimes tres jornades.

El primer compromís serà aquest diumenge (11.30h) en condicions de local. El grup rep al CE Santboia, que no es juga res ja que es posiciona vuitè amb 36 punts, bastant lluny de la zona perillosa d’aquest grup 2 de Primera Catalana.

El següent partit serà davant de la UE Tona, el dissabte 23 d’abril i l’últim partit de la temporada serà com a local davant del Vic el dia 1 de Maig. Evidentment, el Sabadell Nord ha de sumar el màxim de punts possibles però el més important no és només això, sinó també el que faci el Júpiter i també el Sant Ildefons, que està un punt per damunt i pretén continuar lluitant pel mateix objectiu, la salvació.

