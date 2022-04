Ana Muñoz (Nova Abrasivos): “Al Taulí no es creien que els regalaríem guants”

Els hospitals van ser un dels llocs que més van notar l’inici de la pandèmia el març de l’any 2020. A banda d’estar saturats pel volum de pacients infectats per coronavirus, van patir greus problemes de subministrament de material sanitari. No tenien guants, EPIs ni mascaretes. Havien de reutilitzar diversos cops allò que utilitzaven. No tenien més alternativa.

Per sort, en el pitjor moment de la crisi de la Covid, algunes empreses van fer un acte de solidaritat: van fer una donació de material sanitari a hospitals i centres d’atenció primària. Una d’aquestes empreses va ser la sabadellenca Nova Abrasivos, que té la seu al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta. Tot i ser una companyia dedicada a la venda de productes de paper de vidre, va donar 123.000 guants, que els proveïa l’empresa polinyanenca Guantes Baspin, al Parc Taulí.

Gest solidari

Va ser un gest que des de la corporació sanitària local van agrair “molt sincerament”. Així ho assegura la fundadora i consellera delegada de Nova Abrasivos, Ana Muñoz. El Taulí, però, no va ser l’únic centre sanitari en què Nova Abrasivos va fer donacions, ja que l’empresa també va entregar 20.000 guants a l’Hospital de Granollers.

Muñoz explica que aquests gestos solidaris van ser espontanis. “Jo tenia familiars que treballaven al Taulí. Els primers dies de la pandèmia sempre em deien que els faltava material i que ho havien de reutilitzar tot. Llavors, vaig pensar que els hospitals necessitarien més els guants que nosaltres, i al cap de poc temps, vam decidir fer la donació. Des d’un inici vaig tenir clar que havíem d’actuar”.

La consellera delegada de Nova Abrasivos prefereix, però, no posar-se medalles: “No volem quedar com els salvadors. Simplement, vam fer les donacions per solidaritat i per valors”, exposa. Això sí, Muñoz transmet un missatge crític cap a les grans empreses: “Sobta que només una petita empresa com la nostra fes donacions al Taulí. Les grans marques no només no en feien, sinó que venien el material sanitari a preu d’or per lucrar-se. És més, quan els hi vam dir als treballadors del Taulí que els regalaríem els guants no s’ho creien”.

L’empresa recupera l’activitat

Després que passés aquesta primera etapa de la pandèmia, Nova Abrasivos va tornar a la seva activitat habitual de venda de productes de paper de vidre i de mascaretes. Això sí, l’empresa es va veure afectada per les restriccions per aturar els contagis. Durant un temps, Ana Muñoz era l’única treballadora de l’empresa —n’eren quatre en total– que podia treballar. Això va fer que no poguessin mantenir el creixement de l’any anterior, just quan es va fundar la companyia.

No obstant això, el 2021 va ser un any millor per Nova Abrasivos. L’empresa va comprar maquinària i va augmentar les vendes, aconseguint així beneficis a finals d’any. “Hem crescut tot i els entrebancs de la pandèmia. La part bona és que som una empresa petita i els treballadors la senten com si fos seva. Al final, és com el nostre pa”, expressa Ana Muñoz.

El futur, incert

Pel que fa al futur pròxim de Nova Abrasivos, la consellera delegada afirma que la intenció és continuar la línia de creixement, tot i que els efectes de la guerra d’Ucraïna fan que la incertesa obligui a mantenir la prudència. “No aspirem a ser una macroempresa, però sí que volem créixer dins de les nostres possibilitats. Per exemple, d’aquí a uns anys anirem a una nau més gran, perquè ja se’ns està quedant petita”, exposa.

Mirant endarrere en el temps, Muñoz considera que va perdre una bona decisió al crear l’empresa, tot i que també reconeix que ser empresària no “és tant fàcil com sembla”.