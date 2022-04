El Teu Defensor: “Demanem una poda dels arbres plataners”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

El Christian, veí del carrer de Vilarrúbias, exposa dues queixes: la “manca” de poda dels arbres i parterres “en mal estat”. L’Ajuntament s’ha compromès a atendre les incidències reportades pel lector del Diari.

“Necessiten més cura”

Un veí de la zona Centre-Mercat ha contactat amb el Diari per exposar la “manca de poda de l’alçada de l’arbrat dels plataners” al carrer de Vilarrúbias. El veí lamenta que es podin “només” les branques que surten pels contorns del tronc, però “no escurcen les branques que superen les teulades de les cases angleses”. Quan arriba l’època de primavera, sosté el Christian, les fulles “obstrueixen les canonades i desaigües dels habitatges” i comporta “possibles filtracions d’aigua a la temporada de pluges”.

També exposa una segona incidència a El Teu Defensor, l’estat dels parterres de l’arbrat dels plataners. “Farà unes setmanes van arreglar-ne un parell a l’inici del carrer, però més amunt a l’alçada del número 67-71 hi ha parterres que estan en molt mal estat”, destaca. Creu també que pot suposar un risc per la gent, i apunta que “hi ha risc d’entrebanc”. Així, destaca que el mal estat dels parterres es deu a les arrels dels plataners.

“Amb el pas del temps, els arbres cada cop més estan més inclinats cap a la via pública”, afegeix. “Confiem que l’Ajuntament escolti la preocupació dels veïns i ho solucioni”, diu.

Preservar el valor dels arbres

Fonts municipals han assegurat que “prenen nota de les incidències” per actuar-hi. També han volgut donar una explicació: els plataners del carrer de Vilarrubias ja s’han anat formant durant anys perquè, en la mesura del possible, la capçada no envaeixi les teulades, apunten les mateixes fonts. “És inevitable que a conseqüència del vent, algunes fulles puguin caure sobre les teulades”.

D’aquesta manera, aconsellen que, per evitar obturacions en els baixants existeixen tècniques constructives que ho eviten en gran manera, com ara la col·locació de reixats. “Els plàtans d’aquest carrer formen part d’una alineació d’arbres històrica, i és un deure per part d’aquest Ajuntament la seva preservació”.

I, amb aquest argument, descarten la poda d’arbres per sota l’alçada de les teulades: “És incompatible amb la preservació dels arbres i els hi causaria danys irreparables”. I hi afegeixen: “És per preservar el valor d’aquesta alineació històrica i els seus beneficis ecosistèmics que la poda es limita a retirar petites branques”.