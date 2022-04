El Sabadell Nord és derrotat davant del Santboia i perd la categoria (1-3)

Descens matemàtic. El Sabadell Nord no ha pogut aconseguir la permanència i, a falta de dues jornades per al final de la temporada ja s’ha confirmat que és nou equip de Segona Catalana.

Ha estat un any realment molt dur i irregular per al conjunt del nord de la nostra ciutat. Fins al moment l’equip tan sols ha aconseguit 5 victòries, 5 empats i ha estat derrotat 14 vegades, la qual cosa ha acabat condemnant a la institució al descens.

Amb l’arribada de Carlos López a meitat de temporada s’han notat petites millores en el rendiment grupal i també en la qüestió actitudinal de l’equip. No obstant això, no ha estat suficient i com bé ha admès el propi míster en aquesta ocasió, “s’han vist moments de molta irregularitat que han impedit aconseguir l’objectiu”.

En aquesta ocasió, el Sabadell Nord ha estat derrotat 1-3 davant del Santboia en un partit molt mal jugat, sense poder oferir cap argument per a competir el xoc. Errors defensius, nervis, ineficàcia i frustració han estat motius més que suficients per a allunyar a l’equip de la possibilitat de salvar-se. L’equip ha disputat el partit sabent de la victòria confirmada del Júpiter, qui marca la permanència, la qual cosa ha significat un inconvenient psicològic durant gran part del partit.

En el final, el jove entrenador López també ha reflectit la seva frustració, ha fet autocrítica assumint que “el partit d’avui ha estat molt dolent i el que ha succeït avui és una cosa que podia confirmar-se en qualsevol moment”. No obstant això, s’ha mostrat orgullós del grup i ha dit que “l’equip donarà la cara en els últims dos compromisos que falten”. No obstant això, d’altra banda, Carlos ha posat en dubte la seva continuïtat l’any que ve: “veurem que passa, caldrà parlar amb la directiva”.