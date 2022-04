Sabadell farà un acte de commemoració de la Covid el 24 d’abril

L’acte d’homenatge de la Covid-19 a Sabadell serà diumenge 24 d’abril. És la segona vegada que s’organitza, ja que a la primera, prevista pel 13 de març d’aquest any, es va haver de suspendre per previsió de pluja. I anteriorment, el juliol del 2020, ja es va intentar fer-lo, però es va haver d’ajornar per prevenció de la mateixa malaltia.

El lloc on se celebrarà l’esdeveniment és l’esplanada de l’hospital Parc Taulí, a les 12 h, lloc on es descobrirà un memorial en record als dos anys de pandèmia. Durant l’acte, persones de cadascun dels quatre grups d’edat que representen la societat de Sabadell faran una intervenció per recordar aquest període. Seran membres del Consell d’Infants, del Consell de Joves, un adult i una persona gran.

D’aquesta manera, es vol deixar constància de com cada grup generacional ha viscut els darrers dos anys les inquietuds socials i emocionals que han hagut d’afrontar i els reptes que ha comportat.

En l’homenatge també hi haurà diferents interpretacions de peces musicals a càrrec de la Coral La Carena de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Les entitats que ho vulguin podran fer una ofrena floral. Per fer-ho, caldrà confirmar la participació enviant un correu electrònic a protocol@ajsabadell.cat.