Ajornat l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19

L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat la decisió d'ajornar l’acte d’homenatge en record de les víctimes de la pandèmia de coronavirus, que estava previst per al proper 21 de juliol. El mateix acte havia de servir per reconèixer la feina dels col·lectius professionals que durant els darrers mesos han treballat per lluitar contra la Covid-19.

L’acte havia de tenir lloc el proper dimarts al recinte del parc del Taulí, al voltant de la pèrgola situada a la zona central de l’ espai. L’homenatge, així, ha quedat posposat amb la voluntat d’evitar algun possible contagi.

En aquest sentit, l'Ajuntament apunta en un comunicat que considera prudent ajornar la trobada fins que la situació ho permeti. Així mateix, el consistori lamenta en un comunicat "no poder realitzar l’acte d’homenatge, però davant la situació actual i per minimitzar riscos de contagi, s’ha cregut oportú ajornar-lo".

L'acte estava previst per acollir un límit de 150 persones, en què era primordial mantenir la distància de seguretat entre els participants. Conduït per la periodista Marta Cáceres, la previsió era que comptés amb les intervencions de portaveus dels diferents col·lectius implicats en la lluita contra el coronavirus.

