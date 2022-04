Quina fauna hi ha al parc Catalunya de Sabadell? L’Ajuntament hi ha incorporat diversos panells informatius per donar a conèixer la biodiversitat d’aquest espai, en què es concentren tres hàbitats diferenciats: els espais arbrats, el llac i herbassars.

Aquests elements permeten conèixer el nom propi i el científic de les diferents espècies que hi ha tant a la zona boscosa com al llac. Alhora, diversos tipus tenen associada una fotografia que ajuda a identificar-los millor.

Tanmateix, un dels cartells explica les normes del llac, com que no està permès alimentar els peixos i els ànecs i que tampoc es pot alliberar cap espècie per part de la ciutadania, dues de les problemàtiques habituals d’aquest espai denunciades tant per l’Ajuntament com entitats ecologistes com l’Adenc.