El Club Halterofilia Sabadell estrena una segona seu

Un pas endavant. El Club Halterofilia Sabadell, després d’un acord amb l’Ajuntament, ha estrenat una segona seu a la ciutat a la planta -1 de la Pista Coberta de Catalunya. Amb aquest espai, l’entitat local espera poder fer realitat diversos objectius que tenia pendents, com la creació d’un equip infantil i juvenil i servir de suport a altres esports en els quals l’entrenament de força pot ser beneficiós, com poden ser l’atletisme, el rugbi o el voleibol.

La col·laboració de l’Ajuntament ha estat important. Han aportat màquines de musculació i material de pes lliure, com barres, discs de goma i manuelles, les quals venen principalment de l’antic Gimnàs Municipal. L’esperança és continuar millorant en infraestructura per donar un bon servei als usuaris i esportistes del club. La seu principal del Club Halterofilia Sabadell està ubicada al box de CrossFit Sabadell, al barri de Ca n’Oriac, i continuarà operativa per cobrir sobretot els horaris de cap de setmana.

“Estem molt il·lusionats i contents amb l’estrena d’aquesta segona seu en un moment complicat per l’entitat després dels estralls que va provocar la Covid”, explica el president del Club Halterofilia Sabadell, Juan Muñoz. “Això ens permetrà ampliar la nostra capacitat d’entrenaments i tenim l’esperança d’atraure més joves que vulguin iniciar-se en aquest esport. Últimament, hem rebut moltes sol·licituds de noies, que superen els nois, i això ens motiva moltíssim. Volem donar a conèixer un esport que és molt sa”.

D’altra banda, també pot significar la consolidació en l’àmbit competitiu. “Tenim entre 30 i 40 competidors en diferents categories, des de 7 i 8 anys fins a màsters, i l’objectiu és millorar resultats i tenir presència a campionats importants. També lluitarem per poder adequar aquesta segona seu per poder organitzar competicions. Pensem que hi ha suficient espai i condicions per fer-ho i és un projecte que valorarem amb l’Ajuntament”.