Zones naturals i cultura de Sabadell, pols d’atracció turística

Les zones naturals de Sabadell i comarca i l’oferta cultural a la ciutat són els atractius turístics per excel·lència. El nostre territori aprova amb nota. La valoració a les plataformes digitals del Vallès Occidental és d’un 8,17 sobre 10, per sobre de la nota de 2019 i la més alta registrada. Els espais verds, teatres, congressos i festivals són un pol d’atracció turística, segons l’estudi Reputació Turística Online de la Diputació de Barcelona.

De fet, els actius turístics –natura, cultura, comerç i negocis, entre d’altres– estan molt ben valorats (8,95). A banda de la bona nota de les nostres zones verdes (9,05) i la cultura (8,99), el teixit comercial (8,5) també supera la valoració mitjana de la província. “A la comarca es valora molt l’entorn”, exposa Joan Garcia, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB.

Però no és l’únic element a tenir en compte. Segons l’expert, el trinomi natura, comerç i oci doten de personalitat una ciutat. No només per atreure visitants, també per viure-hi. I un afegit: “Sabadell té bones comunicacions i això la fa més atractiva no només per visitar-la, també per viure-hi”, explica.

Represa del turisme

De fet, l’activitat turística es va recuperant i ja supera les xifres de l’any passat. L’activitat als hotels de la ciutat és un 59,4% superior aquest any, segons dades de l’aplicació Pulso del Banc Sabadell. El que més es valora dels allotjaments a la comarca és el personal, la neteja i el confort, seguit de les instal·lacions i el preu.

D’altra banda, també la despesa a restaurants de la ciutat és un 42% superior a la de l’any 2021. La valoració de la nostra oferta gastronòmica a les plataformes digitals és d’un 7,81. Similar a la valoració dels restaurants a la província de Barcelona.

L’activitat al sector dels transports –públics i privats– també és ara un 24% superior. La mobilitat es reactiva, i l’activitat a les gasolineres ja representa un 44% més que fa tot just un any. Unes dades que indiquen que la normalitat ha tornat a Sabadell.

Zones naturals i festivals

Sabadell disposa de quatre parcs naturals a l’interior de Sabadell – parc Catalunya, Can Gambús, parc del Nord i el parc Central– i altres zones verdes com la Salut i la resta del Rodal, el Parc Agrari, el Bosc de Can Deu, el camí del Ripoll i l’àrea de lleure de Sant Vicenç de Jonqueres. Les zones verdes a l’interior de la ciutat sumen més de 156 hectàrees. Sense tenir en compte el Rodal o la superfície del Parc Agrari. En aquest sentit, l’Ajuntament ha impulsat un pla per a recuperar la zona del Ripoll en l’àmbit paisatgístic i urbanístic vinculat als fons europeus.

L’activitat cultural és també un motor per a l’economia sabadellenca. Sabadell, com a Capital de la Cultura Catalana de l’any 2024, busca projectar-se per atraure noves oportunitats. A curt termini, festivals com l’Embassa’t o l’Observa i altres congressos que se celebren a Fira Sabadell reactiven la ciutat.