Divendres Sant futbolístic. En la millor posició de la temporada, sisè i a un punt de la zona de privilegi, afronta el Sabadell aquest divendres (21 hores) la visita del Sevilla At., un equip desconcertant i perillós. Munitis insisteix a concentrar totes les energies en el duel immediat i no fer càbales sobre altres possibilitats. De fet, el tècnic càntabre va arribar amb l’objectiu d’evitar el cataclisme d’un nou descens. Aquesta primera meta està molt a prop, però la impressionant igualtat de la categoria encara no permet tenir-ho lligat del tot. Una victòria davant el filial sevillista podria significar dues coses: la permanència virtual i la candidatura definitiva als llocs de privilegi en una recta final de lliga que promet emocions fortes.

Ni el 0-4 al camp del Betis Deportivo ha fet canviar el discurs del vestidor arlequinat. Iago Indias es va encarregar de recordar que “quan s’ha parlat de play-off no ens ha anat bé. Ja va passar a principi de temporada amb una pressió que, penso, fa afectar negativament. Nosaltres sabem que el treball diari ens ha portat fins aquí i hem de continuar exactament igual”.

Munitis ha incidit en el mateix missatge: “Pensar en el dia a dia no vol dir que renunciem a res. De fet, volem guanyar cada partit i si ho aconseguim, al final de lliga estarem a dalt. Però ara sabem que ens trobarem un Sevilla At. que té jugadors d’altíssim nivell. És un equip molt dinàmic i vertical i segur que no serà un partit tan plàcid com el de la setmana passada”.

Dopi o Néstor

La baixa obligada d’Álex Aizpuru, Kaxe, per sanció obre un ventall d’opcions per ocupar la posició de 9. El relleu natural, i potser més lògic, seria Jon Ander González Dopico, Dopi, el fitxatge d’hivern que gairebé no ha tingut minuts davant el gran estat de forma de Kaxe. Significaria la seva estrena com a titular. Munitis es podria plantejar altres opcions. Només va admetre que l’elecció serà entre Dopi o Néstor. “Encara queda temps per decidir, veurem com arriben tots dos i farem el millor per a l’equip”.

El tècnic va confirmar la recuperació de David Caballo i també pot tornar a la convocatòria Xavi Boniquet. Continua de baixa Lamine Gassama i tres futbolistes estan amenaçats de sanció per Andorra: Teo, Muguruza i Jacobo.

Irregular. Així es pot considerar la trajectòria del filial sevillista, farcida d’alts i baixos. A un inici decebedor (6 punts de 36) va seguir una gran ratxa (25/33) que li va permetre treure el cap de la zona de perill. Fora de casa ha aconseguit victòries de prestigi: 0-1 a Albacete, 0-2 a l’Estadi Balear i un 2-3 a San Fernando, al qual va golejar la jornada anterior (4-1) a la Ciutat Esportiva Jesús Navas. El canvi a la banqueta també va influir: Alejandro Acejo va deixar el juvenil de Divisió d’Honor per substituir Paco Gallardo quan l’equip era l’últim. Quatre jugadors es reparteixen el gruix dels gols, amb 4 cadascun: Nacho Quintana, Juanlu, Luismi i Iván Romero. L’àrbitre serà el navarrès David Recio Moreno.

Serà la primera visita del Sevilla At. a la Nova Creu Alta, però el primer equip ha estat protagonista en moltes ocasions. A la lliga cal remuntar-se a l’última etapa del Centre d’Esports a Primera Divisió (86/88) amb un balanç favorable: 2-2 i 2-1. A la Copa del Rei, cara i creu: el Sabadell de Lluís Pujol, militant a Segona A, va deixar fora el conjunt andalús a doble partit: 1-0 a casa i 1-1 al Sánchez Pizjuán. En canvi, en la temporada 14/15, el Sevilla fa humiliar l’equip arlequinat, dirigit per Miquel Olmo, amb un 1-6 a la Nova Creu Alta (hat-trick de Iago Aspas) i va rebre un 5-1 a Sevilla: en total un escandalós 2-11 en una eliminatòria per oblidar.