L’Astralpool cau als penals i es jugarà el títol a Sabadell (13-12)

Hi haurà tercer partit. L’Astralpool Club Natació Sabadell es jugarà el títol de lliga aquest dissabte a la Finetwork Aquàtics de Can Llong després de no poder aprofitar el primer match ball a la piscina Joan Serra de Mataró en caure a la tanda de penals (13-12).

Era una gran oportunitat i el caràcter del campió així s’ha demostrat des del primer minut. Seguint el mateix guió del primer assalt, on la defensa ha tornat a estar a un gran nivell, l’Astralpool ha aconseguit mantenir a ratlla el poder ofensiu maresmenc, sota el lideratge de Laura Ester. Avui, novament, determinant sota pals. En el primer període, Irene González i Sabrina van der Sloot han estat les golejadores de l’Astralpool. L’equip havia entrat bé al partit i en el segon període encara es faria més evident: parcial de 0 a 3, amb un golàs de Mati Ortiz i dues dianes més d’Irene González. El Club tornava a posar amb relleu que volia la dinovena lliga.

Però amb el descans llarg, el guió del partit i l’arbitratge canviaria radicalment: el CN Mataró trobava el camí del gol amb l’encert de l’exnedadora Sílvia Morell per capgirar el marcador abans d’entrar al darrer període (6-5). Les de David Palma els ha costat connectar amb les boies i l’equip se n’ha ressentit. A fora de la piscina, la parella arbitral s’encarregava de col·laborar-hi, amb decisions, com l’expulsió definitiva de la neerlandesa Sabrina Van der Sloot que acabarien despertant la ira del president del CN Sabadell, Claudi Martí, qui ha abandonat la llotja durant uns minuts: “És l’escàndol més gran del waterpolo. Això és una vergonya”, ha assegurat.

En el darrer assalt, l’Astralpool ha arribat a perdre per dos gols de diferència, amb les dianes de Simone van de Kraats i Bella Markoch, però el caràcter de l’Astralpool ha permès igualar el partit al final dels trenta-dos minuts (8-8). A la tanda de penals, la sort no ha somrigut al vigent campió, que aquest dissabte voldrà demostrar que la final s’hauria d’haver acabat a Mataró, sino arriba a ser per una actuació arbitral polèmica.