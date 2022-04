Les propietàries de Carinsa: “La innovació ens ha dut a ser un referent en fragàncies i aromes”

El 2021 ha sigut un any de rècord per al Grup Carinsa, empresa familiar que desenvolupa, fabrica i comercialitza aromes, ingredients funcionals i additius per a l’alimentació humana i animal, i fragàncies per a la perfumeria i cosmètica des del 1993. La companyia ha facturat 49,5 milions d’euros, una xifra que no havia aconseguit mai abans.

A més, Carinsa ha rebut el premi Projecta que la distingeix com l’empresa catalana amb millor treball d’internacionalització. A banda, gràcies al departament d’R+D, en què destina el 20% del pressupost, l’empresa prepara nous projectes disruptius. Denia i Vanesa Martínez, propietàries de Carinsa, asseguren que l’empresa, que exporta a 57 països, és el referent mundial en fragàncies i aromes, gràcies a la innovació .

Com us va afectar l’arribada de la pandèmia el 2020?

Vanesa Martínez:Va ser una etapa complicada, però vam seguir oferint el servei als nostres clients. De fet, vam créixer un 5% el 2020. Això sí, no vam apujar els preus dels nostres productes com si van fer altres empreses. A més, 100 dels nostres 180 treballadors van treballar presencialment, però els vam garantir la seva seguretat.

Quina valoració feu del 2021?

V.M: El 2021 ha sigut un any de rècord, ja que hem facturat 49,5 milions d’euros, la xifra més alta que hem aconseguit mai. Hem tingut una sort i és que els clients cada cop reconeixen més la marca Carinsa. Molts clients que vam aconseguir amb l’arribada de la pandèmia els hem mantingut.

L’empresa té tres eixos principals. En què es basen?

V.M: En primer lloc, tenim la internacionalització. Estem en 57 països diferents i a gairebé la meitat hi tenim filials pròpies. Volem multiplicar la nostra expansió i augmentar el nostre pes en els països que estem ara.

Denia Martínez: En segon lloc, apostem per la innovació. Aquest 2021 hem desenvolupat 100 projectes i ara estem immersos en 20 projectes més. I, en tercer lloc, tenim la diversificació especialitzada. Cada any ens especialitzem en nous sectors diferents.

De quins sectors i projectes estem parlant, per exemple?

D.M: Tenim, per exemple, dos projectes molt interessants en el sector de la bellesa. Estem creant un producte que rejoveneix la pell i un altre producte que enforteix el cabell. .

V.M: També estem immersos en un projecte de neurociència. Volem crear una olor que podria tractar malalteis com l’Alzheimer. També tenim preparat un ambientador pot canviar l’estat d’ànim d’una persona. Si en posséssim als cotxes, el conductor tindria menys estrés. Un dels països on ho volem implantar és al Marroc, el lloc del món on més accidents de trànsit hi ha. Finalment, també treballem en neuroaromes que permeten que el gust del menjar no canviï encara que els hi faltin greixos o sucres.

Esteu presents a quatre continents. Àsia és el que té més potencial?

V.M: Creiem que és el segon, ja que el primer és Àfrica. Nosaltres estem apostant fort per aquest continent, ja que hi hem multiplicat els nostres ingressos per quatre i la previsió és que les vendes segueixin aquesta dinàmica durant més temps. Àsia també té potencial, però hi ha massa competència.

Les previsions de futur de Carinsa són optimistes, doncs.

D.M: La nostra intenció és que Carinsa segueixi creixent com fins ara. Tant a mi com la Vanesa ens encanta el que fem i anem reivertint any rere any. No només tenim l’empresa per guanyar diners, sinó també ho fem perquè el nostre pare, que en pau descansi, estigui orgullós de nosaltres i perquè la societat sigui més feliç. Creiem que les aromes i les fragàncies fan que la vida sigui millor.