Fes que passin coses

[Per Tona Codina i Farriol, publicista i consultora de comunicació]

Tots tenim ganes de presencial, així que aprofita-ho i fes que al teu comerç hi passin coses. Els dic això als comerciants de Palau de Plegamans onimparteixo una formació sobre Instagram i al cap de poc llegeixo en aquest diari que Sabadell és la ciutat més atractiva per al comerç del Vallès, segons un estudi. Algunes dades la fan destacar, fantàstic, però n’hi ha una que grinyola i és que s’hi han detectat massa locals buits. A més de la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat, des del Consell Comarcal s’apunten mesures de suport per evitar la desertització i la discontinuïtat de zones comercials: subvencions per a la digitalització o bé, l’organització d’esdeveniments. I aquí és on anava: acció i creativitat al poder.

Menys xerrera i més acció. Ja hi ha ajuts a la digitalització, però mentre esperes que aquesta bona gent de la cosa pública posi en pràctica més mesures, comerciant o emprenedor d’un establiment de cara al públic, et convido a fer-t’ho tu. S’ha acabat explicar històries sobre els orígens del teu negoci i quin fet et va portar a treballar amb tanta passió. L’Storytelling ja no és diferenciador. Passem del dir al fer. A demostrar amb fets que practiques els valors que pregones i que estàs en sintonia amb el teu públic. D’això se’n diu storydoing i darrerament m’he fet un fart de buscar exemples per explicar-ho als meus alumnes emprenedors. N’he trobat de guapos, de grans marques i de petites, però sempre són inspiradors. Me n’agrada un que ja té els seus dies, però és vigent, que va proposar Moritz en motiu d’una semifinal del Barça. Per potenciar el consum de la seva cervesa negra deien a Instagram, abans del partit: “Ho veus negre… o t’ho beus negre?” Amb aquest joc de paraules que crida l’atenció seguien: “Si avui ens classifiquem reomplirem gratis totes les ampolles Moritz Negra que hagis comprat”. La promoció era només vàlida per a qui havia comprat ampolles noves i reomplibles d’aquella cervesa durant el mateix dia, en un horari limitat. M’imagino que deurien tenir un estoc de cervesa negra que necessitaven vendre aviat i va ser la manera.

Com fer -ho? Com impulsar accions creatives? Observa i adapta. La idea és donar per rebre. Mira què fan les marques amb pressupostos descomunals i adapta-ho a la teva realitat. Segueix els establiments del teu sector i d’altres que fan una bona gestió de les xarxes i del seu màrqueting i inspira-t’hi. Busca col·laboracions i teixeix aliances amb altres marques i establiments. Jo cito sempre l’empresa de turisme SK Kayak de Llançà, que periòdicament organitza excursions de grup en kayak amb tastos de vins. En són uns mestres i van trobant nous partners. Comunica-ho per terra mar i aire, en l’online i en l’offline. Si ho fas bé, l’experiència acaba tenint més ressò gràcies a que els participants ho volen explicar a les xarxes. Volen fardar de viure l’experìència. I si ho fas més bé encara, t’etiqueten, i els seguidors dels seus seguidors ho veuen i et volen. D’això se’n diu adprosumers: la teva comunitat es mobilitza amb el que proposes, t’ajuda a crear productes i serveis i en fa publicitat. Què més vols? Un altre exemple. Súper cadena de menjar ràpid: el dia de Sant Valentí el menú et surt gratuït si davant la caixa, abans de pagar, fas una vídeo trucada a la teva parella i li dius com l’estimes. O bé: organitza un berenar a la botiga amb un expert del teu sector a qui tothom pugui consultar dubtes. Fes xerrades, tallers, regala una flor a qui et porti una peça per reciclar… sigues tant digital com puguis i proposa tot el que el Amazon no pot fer. Fes-ho ja.