Bars i restaurants de Sabadell, a ple rendiment

Costa resistir-se a una cerveseta a la terrassa d’un bar o restaurant. A un tastet gastronòmic per als paladars més (o menys) exquisits. L’hostaleria ha estat un dels sectors més colpejats per la crisi de la Covid-19, però també el que més ràpidament s’ha refet. Segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local, l’hostaleria a Sabadell va ser el sector més castigat per la pandèmia: va acaparar el 26,1% dels ERTO, per davant del comerç (20,9%).

L’escenari actual contrasta amb aquell record: l’hostaleria és el sector en què més es redueix l’atur a Sabadell. El maig va tancar amb 842 persones desocupades, 447 menys que fa un any (-34,68%). Les expectatives són optimistes. El bon temps i l’adeu a la pandèmia posen punt final a un capítol fosc per al sector. Tot i que encara queden efectes residuals de la Covid.

Segons un sondeig que ha elaborat el gremi d’Hostaleria i Turisme per al D.S., set de cada deu negocis encara no ha recuperat al cent per cent el ritme prepandèmia, però la majoria (55%) no ha hagut de prescindir de cap treballador. I la recuperació és constant: tres de cada deu establiments (36,4%) facturen la meitat que el 2019. També un altre 26% té uns ingressos similars (70-90%) que abans de la Covid. I un 39,1% factura pràcticament igual (90-99%) o més (+100%) que fa dos anys.

“No preveiem fer marxa enrere, ara toca remuntar”, sostenen diversos hostalers consultats pel Diari. Les dades globals mostren el bon ritme del sector. L’última setmana l’hostaleria de Sabadell ha facturat un 30% per sobre de l’any passat, segons dades de Pulso del Banc Sabadell. I el mes de març va tancar un 42% per sobre respecte al mateix mes de l’any anterior. Ara hi anem més sovint, i també ens hi deixem més diners. El tiquet mitjà als restaurants és de 27 euros, un 30% superior a l’any passat.

L’estiu, alenada d’aire fresc

“Venim de moments molt durs que ens han endeutat. Necessitem i ens fa il·lusió treballar”, contextualitza el president del gremi, Jordi Roca, que també ha assenyalat la seva preocupació per l’increment dels preus de l’energia. Amb l’arribada de les bones temperatures, però, el sector es mostra optimista. “Sabadell té ganes de viure amb intensitat sense necessitat de sortir de la ciutat”, sosté Roca, que preveu que aquest any serà “un bon estiu”.

És una sensació compartida. L’arribada de temperatures més càlides fa revifar l’activitat al 56,5% de bars i restaurants de Sabadell, especialment els disposen de terrassa. El 75% dels establiments amb terrassa reben més clientela durant els mesos de primavera i estiu, segons les dades que es desprenen de l’enquesta. En canvi, cap dels establiments que no disposa d’espai exterior rep més clientela durant aquests mesos i es mantenen estables tot l’any.

El canvi d’horari d’estiu i uns dies més llargs també beneficia un bon grapat d’establiments amb terrassa, set de cada deu. En general, el 54,6% dels restaurants, amb o sense espai exterior es veu beneficiat pels nous horaris d’estiu, amb més hores de sol.

Aquest any, la Setmana Santa ha marcat aquest punt d’inflexió. Tot i que una part de sabadellencs han aprofitat per sortir fora de la ciutat, els que s’hi han quedat han consumit més a bars i restaurants i el tiquet mitjà ha incrementat un 15% respecte a la setmana anterior. La meitat dels establiments han aconseguit mantenir o superar l’activitat en un cap de setmana habitual. Si bé per a un 29,2% els ingressos han estat comparables a qualsevol altre cap de setmana, un 16,7% han rebut més clientela per Setmana Santa.

L’hostaleria ja es prepara per a un estiu sense restriccions, franges horàries ni límits de comensals. Dimecres 20 d’abril, de fet, ja es podrà entrar a bars i restaurants sense fer ús de la mascareta, 766 dies després. Una imatge que no veiem fa més de 25 mesos.