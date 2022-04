Les obres del Passeig van “al ritme previst”

Les obres de reforma del passeig de la Plaça Major compleixen aquesta setmana tres mesos i encaren la recta final de la primera fase. “Van bé, es fan reunions de seguiment i, de moment, no patim”, assegura la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.

Els treballs van començar el passat 18 de gener, un cop acabades les festes de Nadal. Estan previstes en tres fases que haurien de durar tres mesos cadascuna, i ara seguint la previsió tocaria acabar la primera amb la instal·lació de les fonts i d’una cortina de llum i aigua. Conscient que no ha acabat encara la primera fase, Molina admet que “potser anem amb una mica de retard, però cal tenir en compte que també s’estan fent coses que no es veuen, treballant des de baix”. Sigui com sigui, la regidora transmet un missatge de tranquil·litat i confiança perquè el projecte acabi en el termini previst, el mes d’octubre. El pressupost del projecte és d’1,2 milions d’euros.

Les obres van començar delimitant el perímetre de l’espai on s’està treballant actualment, la zona nord. En els primers dies també es va fer la implementació del projecte sobre el terreny i l’inici de les excavacions que ja permeten intuir on anirà cada element. D’una banda, a la part més pròxima al passeig de Manresa hi haurà la cortina d’aigua, mentre que a la meitat dreta hi haurà nous arbres.

Després de la primera fase, la previsió de l’Ajuntament és que aquest mateix abril comenci la segona. S’actuarà al tram sud, des del mig del Passeig fins a la plaça del Doctor Robert. Allà se situarà un segon escocell, i també es farà el canvi en el paviment. Si es compleix la previsió, a mitjans d’estiu el Passeig tindrà una superfície uniforme de granit.

La darrera part de l’obra, la tercera fase, està prevista per als mesos de juliol a octubre. Consistirà a fer els acabats de tot el Passeig, tant a la zona sud com a la nord. Es faran els acabats i es plantaran els 23 arbres nous i les plantes dels parterres. Aleshores també es comprovarà que els elements d’aigua funcionin correctament i, en tres nits, es renovarà l’asfalt vermell per on circulen els autobusos. Es farà així per evitar alteracions de la circulació de TUS.

Endarrerits en altres obres

Tres grans obres del Govern ja s’han vist afectades per l’encariment dels preus de la construcció els darrers mesos. Són el Portal Sud, el Jardí del Sud i l’Oficina d’Entitats i Voluntariat. De moment, Mar Molina assegura que “les obres començades, com les del Passeig, van bé. El problema el tenim amb les que encara no ho havien fet”, com són els casos esmentats anteriorment.

Des de l’Ajuntament, els serveis tècnics estudien ara com poden aprofitar la decisió del govern d’Espanya que permet incrementar fins a un 20% el pressupost de contractes ja signats per poder garantir l’execució dels projectes tot i l’encariment dels materials de la construcció. El percentatge final d’increment dependrà de cada obra perquè totes tenen materials i costos diferents.