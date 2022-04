Personatges: Us traureu la mascareta en els espais interiors?

Berta Cunill i Júlia Valls: “A la universitat no portaré la mascareta”

Berta Cunill ho té clar: “Si he estat a discoteques i locals plens de gent sense mascareta, no té sentit que ara per anar a la universitat sense portar-la tingui por, més quan estem amb distància i finestres obertes”.

Sí que se la posaria, per exemple, si un professor li demanés per algun motiu. Per la seva part, Júlia Valls explica que “mai m’ha fet respecte treure’m la mascareta, però sí que en el transport públic la continuaria portant encara que me la pogués treure”. O a determinats punts de Barcelona on hi hagi aglomeracions de persones.

Marta Dols: “Jo me la posaré, s’ha de vigilar més”

Tot just a la primavera i encara amb un gran nombre de casos de grip, Marta Dols assegura que per molt que es pugui treure la mascareta, “me la posaré perquè s’ha de vigilar més”. Això sí, no és partidària d’obligar ningú, i opina “que els altres que facin el que vulguin”.

A parer seu, cal vigilar una mica més fins que baixi la incidència de la grip i la de la Covid encara sigui menor que ara, com confia que sigui a l’estiu. Dols creu que en llocs com els restaurants cal garantir una distància suficient entre taules, o que en els museus es facin visites en grups reduïts.

Joan Amador: “No, per la prevenció de tots”

En el cas de Joan Amador, ell assegura que no es traurà la mascareta en espais interiors “per prevenció per mi i per als altres”. Amador considera que fer ús d’aquesta protecció “és un senyal de respecte cap a la resta de persones en general”.

Al carrer, en canvi, està més tranquil i només se la posa si hi ha aglomeracions, com per Carnestoltes, recorda.