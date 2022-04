Aleix Coch: “Si guanyem a l’Andorra, serà un punt d’inflexió”

Queden sis finals i la primera d’elles, ara com ara, la més important per la situació del rival i la importància de mantenir-se per segona jornada consecutiva entre les places del ‘play-off‘, és el partit de l’Andorra. Un duel on el Sabadell es juga una mica més que tres punts: “Si guanyem a l’Andorra, serà un punt d’inflexió, i si rasquem un punt o per desgràcia perdem, també ens mantindrem allà. Hi ha molts equips que lluiten per aquestes dues places, ja que les tres primeres són gairebé impossibles”, ha reconegut Aleix Coch, en la roda de premsa d’aquest dimecres a la sala Miguel Quereda de la Nova Creu Alta.

La metamorfosi que ha experimentat l’equip en aquesta segona volta ha permès al Centre d’Esports Sabadell estar en disposició de lluitar per un ‘play-off’ d’ascens que fins a l’arribada de Pedro Munitis era tota una utopia. La clau? L’adaptació i la confiança dels nouvinguts a la plantilla arlequinada: “Estem en un moment que a dins del camp notem certa confiança en qualsevol de nosaltres. I a la mínima ocasió que tenim, fem gol. I al rival, li costa fer-nos gols. La confiança fa molt i hem aconseguit ser un equip rocós, sòlid, que per a mi és la base de tot. La resta és secundari”, ha afegit el capità.

De cara al partit de diumenge a l’Estadi Nacional (17 h), s’espera la presència de diversos centenars d’arlequinats –n’hi haurà 296, la totalitat de les entrades que el conjunt andorrà ha facilitat al CE Sabadell–, que davant la crida del club i la situació esportiva de l’equip, no volen perdre’s el partit a Andorra. Per a Coch el suport de l’aficionat sabadellenc és “vital” per afrontar “un moment molt important”. Sobre el rival, el central arlequinat ha assegurat que el secret per tenir opcions de victòria passa per ser “valents” davant un equip que “no dona cap pilota per perduda, amb un joc associatiu, que arrisca bastant i que caldrà aprofitar qualsevol error, especialment, en la iniciació del joc”. Tot i el potencial de l’equip d’Eder Sarabia, Coch també ha tret pit dels bons resultats, sobretot, lluny de la Nova Creu Alta i ha avisat que “som el pitjor equip al qual et pots enfrontar. Estic convençut que serà un partit molt bonic de veure”.