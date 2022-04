L’Ajuntament farà canvis a l’obra de Jean Piaget per l’increment de preus

Si alguna obra de Sabadell explica per si sola què ha passat al món en els últims dos anys, aquesta és la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat a l’antiga escola Riu-sec de Gràcia. Pràcticament, aquest és el temps que porten aturades les obres i, per desencallar el projecte, l’Ajuntament de Sabadell es planteja redefinir-lo, canviant un dels principals materials que es volia utilitzar: la fusta.

Per arribar en aquest punt s’han combinat dos factors inesperats: la pandèmia mundial de la Covid-19 i l’increment dels costos de la construcció, empesos pel coronavirus i la guerra d’Ucraïna. En el cas de la fusta, entre gener del 2020 i octubre del 2021, va pujar un 38,6% segons la Cambra de Contractistes.

La de Jean Piaget és una obra que l’octubre passat es va haver de treure a licitació per segona vegada per 1,7 milions d’euros perquè un any abans la primera empresa adjudicatària va renunciar-hi. Passats sis mesos de la segona licitació i encara sense perspectives de poder adjudicar l’obra de nou, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, explica que “al final, se li hauria de donar una volta al projecte i posar un altre material, perquè no podem estar licitant eternament”. Habitualment, el procés de licitació dura tres mesos, en els quals les empreses presenten les seves propostes a partir de la petició de l’Ajuntament i, aquest, en un concurs públic escull l’empresa guanyadora que l’executarà, l’adjudicatària. De moment, passat el doble de temps del que és habitual, no hi ha perspectives per arribar en aquest punt. “Administrativament, s’està fent tot el possible, però no sé quan es podrà adjudicar”, admet Molina.

La primera data prevista d’obertura de l’Oficina es va anunciar poc abans de l’inici de la pandèmia i era el primer trimestre del 2021, la qual cosa va quedar desfasada amb la Covid-19. Les obres havien de durar aproximadament un any. L’inici de les obres, doncs, ja s’ha demorat més de dos anys i és una incògnita quan podrien començar i acabar. La regidora de Desenvolupament Urbà afegeix que no és un problema local sinó global i indica que “hem de seguir, anem fent i quan arriba algun problema amb alguna matèria prime que té un cost molt alt li hem de donar la volta, però això no ens ha de fer parar”.