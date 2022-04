Responsabilitat individual (i col·lectiva)

114 multes des d’inicis del 2022. Aquest és el balanç sancionador dels patinets elèctrics (VMP) a Sabadell, segons les dades facilitades per la Policia Municipal. El cos policial ha reforçat la vigilància sobre els infractors davant l’augment de conductes temeràries: un de cada tres (33%) conductors de VMP que han estat sancionats s’havien saltat un semàfor en vermell i en un 26% dels casos hi havia dos passatgers sobre el giny, un comportament perillós per als usuaris i per a la resta de persones que es troben a la via pública.

El tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, sosté que el desconeixement dels joves no és excusa. En una entrevista amb el Diari assegura que conèixer uns mínims de seguretat viària és de “sentit comú”. El responsable de l’Ajuntament assegura que es produeix un accident cada setmana relacionat amb un VMP, una dada que evidentment ens indica dues coses: la popularització creixent d’aquests ginys i el risc potencial que representen algunes conductes.

Un reforç en els coneixements de seguretat viària seria una mesura raonable des de l’administració, però no oblidem que l’educació i el respecte pels altres s’ensenyen a casa. Hem de ser tolerants amb la mobilitat sostenible i promoure-la, això sí, sempre comprovant que se’n fa un bon ús.