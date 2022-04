Sabadell tindrà 70 places del grau d’Infermeria el curs vinent

Sabadell oferirà 70 places del grau d’Infermeria el curs vinent. La Generalitat ha confirmat el repartiment de les prop de 600 noves places amb què ampliarà aquests estudis a tot Catalunya, i les sabadellenques s’impartiran a la Unitat Docent del Parc Taulí.

Les places d’Infermeria incrementaran la oferta actual de la UAB, a la qual està adscrita el Taulí com a hospital universitari. Com a mínim el primer curs s’impartirà a la Unitat Docent de l’hospital perquè encara s’ha de rehabilitar l’Artèxtil, que és el lloc on està previst ubicar definitivament aquests estudis en el futur.

En total, els departaments de Salut i Recerca i Universitats de la Generalitat, ampliaran en 600 les places d’Infermeria. Sabadell és el segon lloc que tindrà un major increment, només per sota de les 80 noves places que ofertarà Bellvitge (UB). El Clínic (UB) en tindrà 60 de noves i l’hospital Germans Trias i Pujol, també adscrit a la UAB, n’oferirà 70 més.

La Generalitat subratlla que per primer cop a la història Catalunya ofertarà més places públiques (1.380) que privades (1.365) en els estudis d’infermeria. Tanmateix, durant la presentació de les noves places s’ha palesat la necessitat d’empoderar les infermeres, millorar les seves competències i habilitats comunicatives amb els pacients i incrementar les simulacions i pràctiques clíniques, entre altres.

L’Entesa proposa una nova ubicació

Aquest mateix dijous, l’Entesa per Sabadell ha proposat canviar l’Artèxtil per les naus Bosser com a ubicació definitiva del grau d’Infermeria. Al parer de l’Entesa, l’Artèxtil està massa allunyat del Taulí, la qual cosa “impedeix una integració funcional”; creuen que quedaria infrautilitzat i que el grau que té de protecció del patrimoni en dificulta l’adequació. Demanen un debat ciutadà sobre els futurs usos d’aquest edifici.

En canvi, l’Entesa veu amb bons ulls les naus Bosser, una mica més amunt a la Gran Via, tot i ser l’espai on el Taulí hi vol traslladar tota l’activitat investigadora. Segons la formació política, aquest espai és més adequat perquè, pacificant el carrer de Francesc Izard, s’uniria l’Escola d’Infermeria amb l’hospital, creant també un nou edifici a la banda Gran Via, i es crearia un “entorn escolar atractiu i segur” i s’eliminarien els vehicles en superfície soterrant l’actual aparcament a peu de carrer, on es crearia una plaça pública.