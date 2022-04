Vindicació de la política

[Per Joan Marcet, professor de Dret Constitucional]

En aquestes dates, en les quals tothom dedica una mica més l’atenció cap als llibres, sembla oportú fer una referència a alguns volums publicats darrerament i que tenen un substrat comú: la reivindicació de la política com a part indestriable de la persona i de la societat. Els tres llibres als quals em referiré contenen, en bona part, una clara defensa de l’acció política com a noble activitat humana.

El primer, aparegut fa poc més d’un any però que manté tota la seva actualitat, és un llibre de memòria i reflexió polítiques del professor Isidre Molas –Quan tot ens semblava possible, d’Eumo Editorial–, en què recrea els precedents i la formació del Front Obrer de Catalunya, i repassa la trajectòria personal i política de diversos dirigents polítics (entre els quals Manuel Garriga a Sabadell o Manuel Royes a Terrassa), que han estat referents personals i polítics en la història recent de l’esquerra catalana. A partir de l’experiència personal, Molas ens ofereix un relat imprescindible sobre fets i persones que van jugar un paper cabdal en la lluita clandestina durant el franquisme, en la transició a la democràcia i en la construcció d’instruments fonamentals per a la Catalunya d’aquell moment. Del FOC al PSC, tota una història de lluites marcades per la generositat i la voluntat de construir un futur millor des de la política. Les anàlisis que conté l’obra d’Isidre Molas poden ajudar a desfer tòpics, a explicar moviments relativament poc coneguts i a reflexionar sobre els valors que mouen l’acció política.

La magnífica i ingent biografia del president Tarradellas que acaba de publicar Joan Esculies –Tarradellas, una certa idea de Catalunya de Proa/RBA– és també una clara reivindicació de la política, a través del repàs exhaustiu de la figura, de la personalitat i l’acció política de qui fou president de la Generalitat a l’exili i en la recuperació de l’autogovern de Catalunya a la transició. Després de molts anys de recerca i d’estudi de la figura, el pensament i l’obra de Josep Tarradellas, l’historiador i escriptor Joan Esculies ens ofereix no solament un retrat de la personalitat política del vell president del “ja soc aquí!”, sinó que aprofundeix en una trajectòria política marcada per la fidelitat a Catalunya, a la seva singularitat, a la recerca de l’entesa dins i fora de Catalunya. Repassar l’extensa vida política de Tarradellas –des de la seva activitat comercial privada fins a l’exili i el seu retorn a Catalunya com a president– facilita entendre millor l’anomenat tarradellisme com una manera singular, diferent i positiva de practicar la política i l’acció pública, ben diferent d’allò que s’ha dut a terme durant el darrer decenni.

El llibre del veterà dirigent socialista Raimon Obiols –El temps esquerp, de l’editorial Arcàdia– és sens dubte el que traça una reivindicació més clara i més reflexionada de l’activitat política. En l’epíleg del llibre, Obiols conclou: “En temps de crisis profundes, quan no es veuen alternatives a l’horitzó, creixen simultàniament tres fenòmens contradictoris i combinats: les inhibicions individialistes i escèptiques, els moviments de protesta indignada i els anhels de restauració. Són tres respostes que no ofereixen solucions. Les solucions només poden venir de les bones polítiques”. De fet, tot el llibre és un compendi reivindicatiu del pensament polític i una profunda reflexió sobre l’obra i l’acció política. De Victor Serge a Robert Musil o a Jean Paul Sartre i Claude Lanzmann; d’Albert Hirschman i Ernest Lluch fins al pujolisme, el processisme o el “federalisme dels fets” com a alternativa; dels perills d’una deriva nacionalpopulista fins a la crisi catalanoespanyola actual, Obiols va repassant trajectòries i pensaments que el porten a definir-se contrari a la decepció política i a defensar precisament la política com a part indestriable de la persona, en el mateix sentit que li atribuïa George Orwell com a pràctica decent de la gent corrent.

Tres vindicacions de la política, de la bona política, allunyada d’estridències i polaritzacions estèrils.