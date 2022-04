El Sabadell juvenil vol tornar a la victòria davant del Montecarlo

Moment de reaccionar. El juvenil del Centre d’Esports Sabadell arrossega quatre derrotes consecutives i, després d’una setmana de descans, torna a l’activitat i ha d’aconseguir revertir la situació en aquesta recta final de temporada. Aquest dissabte (16h) té una bona oportunitat per a canviar la seva imatge en condicions de local. Rep a la UD Montecarlo, que probablement no ho posarà gens fàcil, ja que els de Saragossa es troben en setzè lloc amb 23 punts i perilla la seva permanència en divisió d’honor.

Si el Sabadell (44 pts.) pretén mantenir la sisena posició, en aquesta jornada 30 sí que està obligat a guanyar perquè l’Ebre es troba setè amb 43 unitats i tant el Cornellà com el Girona estan amb 42, en vuitè i novè lloc. És a dir, si el Sabadell perd el seu partit en aquesta jornada podria acabar fins i tot en novè lloc. No obstant això, si els de Marc Nomen obtenen tres punts, tenen la possibilitat d’aconseguir el cinquè lloc, depenent del que faci el Mallorca, que tan sols està un punt per damunt.

El jove entrenador arlequinat ha donat les claus per a una millora i assegura que “el Sabadell ha d’estar més encertat i aprofitar les facetes del partit per a obtenir millors resultats. A partir d’aquí s’aconseguirà canviar aquesta dinàmica negativa que ha estat més per resultats que per joc, encara que si és cert que hi ha línies de millora com les transicions defensives, però sobretot la determinació en l’àrea rival”.

