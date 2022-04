L’advocat Miquel Fortuny presenta una sessió sobre investigacions internes a empreses

L’advocat sabadellenc Miquel Fortuny Cendra presentarà el 26 d’abril, a les 17h a la Sala d’Actes de l’ICASBD (C/ Lacy, 15, Sabadell), l’obra Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia.

L’autor de l’obra exposarà als assistents els conceptes clau que s’analitzen a l’obra i que, empreses i professionals, han de tenir presents per tal d’afrontar adequadament qualsevol procés d’investigació interna que hagin de portar a terme: assetjament laboral, infraccions de privacitat, secrets empresarials, il·lícits fiscals, fraus etc.

D’altra banda, atesa la importància que tindrà per a empreses i organitzacions, l’autor també farà una breu exposició sobre l’avantprojecte de llei de protecció als informants (denunciants) que, a partir de 2023, obligarà a les empreses i organitzacions a implantar canals de denúncia interns per facilitar que qualsevol dels seus membres (treballadors, socis, directius, administradors, etc.), així com tercers (contractistes, proveïdors, etc.), puguin denunciar la comissió, per part de l’organització, d’infraccions greus o molt greus de l’ordenament jurídic o bé la comissió d’il·lícits penals.

Al final de la sessió s’obrirà un torn de preguntes per tal que els assistents puguin formular a l’autor qüestions o dubtes relacionats amb la sessió.